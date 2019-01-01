习以为常 红魔新宠无惧粗暴对待

在对热刺的比赛中，这名边锋是几次强硬铲球的目标，但这并不是他在新赛季前担心的事情。

曼联边锋丹尼尔·詹姆斯并不害怕在英超的第一个赛季受到一些“粗暴对待”。

这位21岁的球员在2-1战胜托特纳姆热刺的国际冠军杯比赛中遭遇了一些艰难的铲球，两次被西索科铲伤。赛后，毛里西奥·波切蒂诺为球队的行为道歉。

在季前赛战胜国际米兰和珀斯光荣的比赛中，詹姆斯也是目标之一，在作为曼联球员的最初几周，他的速度造成了一些特别的问题。

但当被问及他是否希望在2019- 2020赛季成为强硬的防守目标时，这位前斯旺西球星说:“如果你看了我上个赛季的任何一场比赛，我想这将会发生在我的每场比赛上。我在对热刺的比赛中受到了一些粗暴的对待，但这确实是每场比赛。我已经习惯了。只是要重新站起来，继续做下去。作为一名边锋，我总是会被犯规，但关键是你如何处理。我不会让它进入我的脑海，然后继续。西索科的那下，我之前已经领到球，他在禁区边缘以一个很好的位置对我犯规。我比赛的一部分就是要赢得那些犯规，获得好的位置。”

据报道，詹姆斯签下了1500万英镑转会费(合1900万美元)的合同，他不指望能成为索尔斯克亚下赛季的首选，但他决心要有所作为。

“主教练把我带进来是有原因的。很明显，我的目标是踢球，但我并不指望踢得上球。”他说：“我们这里有很棒的前锋球员，甚至年轻球员也表现得很好。梅森(格林伍德)进了两个球，钟塔西做得很好，安赫尔(戈麦斯)进了一个球。这总是会很艰难，但这是一个漫长的赛季。如果一开始没有机会，我就只能等待时机，争取进入球队。”