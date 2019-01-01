也许6周14场比赛的赛程才能阻挡利物浦的脚步

红军目前在英超联赛中以8分的优势领先，但他们的阵容将在今年年底前达到极限。

这显然是一年中最美好的时光。

但对于尔根·克洛普和利物浦来说，这也是最令人担忧的。与红军的冬季赛程相比，布希塔克的选拔赛根本不值一提。

英超联赛的领头羊本周末将前往水晶宫重新开始他们的征程。熟悉的面孔在等待——罗伊·霍奇森，克里斯蒂安·本特克，马马杜·萨霍，马丁·凯利——他们每个人都想把前俱乐部打得鼻青脸肿。

在上次击败曼城的比赛中，红军登顶了一座大山，而现在他们要面对的是一群强队。在接下来的六周有14场比赛，这段时间将决定他们的赛季。

“现在没有什么能阻止我，”伯恩斯先生曾在动画片《辛普森一家》中说，“除了微小的细菌。”

伯恩斯自然是在谈论统治世界，暗指无法预见的危险会阻碍一个人的计划。Klopp可以认为是有关联的。

现在，除了伤病和疲劳，恐怕没有什么可以阻挡红军。对这位利物浦主帅来说，更关心的是小腿拉伤、腿筋拉伤、脚踝扭伤和膝盖不适，而不是微小的细菌。

例如，在与水晶宫的比赛中，他们可能没有萨拉赫，他在7周前对阵莱斯特的比赛中脚踝受伤。自从战胜曼城后，这名埃及人就一直无法完全恢复训练，而且在国际比赛日期间错过了肯尼亚和科摩罗的比赛。

对萨拉赫来说，错过利物浦的任何一场比赛都是不寻常的。上个赛季，他参加了所有38场英超联赛，并且只缺席了一场欧冠半决赛4-0战胜巴塞罗那的比赛，当时他因为脑震荡被排除在外。

在默西塞德的每一个完整的赛季，他在各项赛事中出场52次。他的实力是不可否认的，但他的持久性也同样令人印象深刻。

利物浦将尽一切努力让他尽快回到赛场。俱乐部的理疗师里奇·帕特里奇(Richie Partridge)在国际比赛日期间一直与萨拉赫密切合作，萨拉赫经常贴出他在健身房以及周三在室内训练场的照片。

克洛普会给他一切机会来证明他的健康。因为上个月利物浦在没有11号球员的情况下就去了曼联主场——联赛到目前为止唯一一场丢分的比赛。

萨拉赫的状态可能不像有些人想的那么好，但他对利物浦的机会至关重要。他们当然不想失去他太久。

同样的情况也发生在安迪·罗伯逊身上，他是另一位正在为周末比赛做准备的球员。苏格兰队长也有脚踝的问题，最近几周也因为这个原因不能参加训练。

詹姆斯·米尔纳在最近的Instagram帖子中提到了“左后卫联盟”，他上传了一张与前红军后卫斯蒂芬·沃诺克的合影——如果罗伯逊不能通过体检，这位副队长很可能会在周六出现在那里。

周二从梅尔伍德传来了好消息，看到了正在进行全面训练的沙奇里。这位瑞士球星因为小腿撕裂已经缺席了两个月，本赛季到目前为止，他只能参加29分钟的比赛。不过，他现在回来，时机再好不过了。

不管怎样，利物浦在12月之前都需要他，就像他们需要米尔纳、奥利奇、拉拉那、张伯伦、凯塔和戈麦斯一样。

像柯蒂斯·琼斯、里安·布鲁斯特和哈维·埃利奥特这样的年轻球员也会被选中，而不仅仅是因为在阿斯顿维拉举行的联赛杯四分之一决赛。红军的一线队队员将在卡塔尔为世俱杯全力而战，他们肯定还需要一支年轻的球队。

他们至少可以通过下周三在主场击败那不勒斯来帮助自己。这样他们就能以E组第一名的身份晋级冠军联赛，并减轻12月10日客场挑战萨尔茨堡的压力。考虑到赛程的繁重程度，这将是一年最关键时刻里的一次重大胜利。

克洛普当然知道对曼城的胜利有多重要，但是从现在到1月2日的8场联赛中，德国人意识到事情的变化可以有多快。

如果没有为与水晶宫、布莱顿、埃弗顿、伯恩茅斯、沃特福德、莱斯特城、狼队和谢菲联的比赛做好充分的准备，那么利物浦在积分榜上8分的领先优势很快就会消失。

“谁想在十一月得第一名?”克罗普在赛后的新闻发布会上问道。“你只想在五月成为第一。”

利物浦的成功不仅建立在他们的能力上，也建立在他们的精神上，克洛普和他的团队反复强调下一场比赛永远是最重要的。

他相信在队长乔丹·亨德森的带领下，他的一线队球员能够自我监督、避免自满并保持高标准。他认为，要成为最好的球员，你必须每天都表现得像最好的球员。

公平地说，利物浦也会需要一点运气。在接下来的一个半月里，不管是场内还是场外。

现在什么也阻挡不了他们。或者会有吗?