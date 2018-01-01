也曾一起举杯 博格巴感激穆帅带给他的提高

主教练和他的中场球员经常在老特拉福德争吵，但是法国人仍然很感激他们在一起的时光。

博格巴承认，与穆里尼奥的合作并非事事顺利，但他仍然感谢这位前曼联主教练让他成为一名更好的球员。

穆里尼奥执教红魔两年半的生涯在周二突然结束，他在球队1:3输给死敌利物浦后被解雇。

穆里尼奥任期内一个特别有争议的因素是他与一些球员的关系，据报道，在曼联解雇他的同时，他与博格巴的关系并不十分融洽。

博格巴在穆里尼奥被解雇后的行为受到了媒体的质疑，加里·内维尔则指责博格巴“在主教练的坟墓上跳舞”。此前，一篇由赞助商不合时宜地发布在社交的帖子显示，博格巴在穆里尼奥遭到解雇的消息传出后露出了得意的笑容。

上周六，在看守教练索尔斯克亚的带领下，曼联以5:1大胜加迪夫城队。赛后，博格巴承认，在穆里尼奥的带领下，球队虽然并非一切顺利，但他仍然感谢穆里尼奥的努力工作。

昨天赢得比赛后，博格巴在混合采访区接受记者采访时表示:“我知道你在等着关于何塞的消息，等着今天的结果。”

“很明显，我们对比赛的结果很满意。我们踢得很好，球队的表现很好，我知道你想问我关于何塞的问题……”

“我们和何塞一起赢得过奖杯，我想感谢他。虽然不是每件事都很顺利，但有些事情却发展得很好，我们一起赢得了一些奖杯。”

“赢得奖杯也会让你作为一个人而得到提高，仅此而已。那是过去。我要为此感谢他。”

“我相信所有的球员现在都在期待下一场比赛，以及积分问题……我们想回到联赛的顶端。这就是我想说的。”

“球队的表现非常好。我们很高兴主教练的第一场比赛是这样开始的，现在最重要的是继续保持下去。”

“我们不能这样踢，进5球然后输掉下一场比赛。这就是我想说的。”

曼联将在节礼日主场迎战哈德斯菲尔德。