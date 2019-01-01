九场不胜 阿森纳创1977年以来最长不胜纪录

枪手在酋长球场又输一场，他们的低潮还在继续。

阿森纳在周四主场1-2输给布莱顿后，目前正处于42年来最糟糕的状态。

亚当·韦伯斯特在酋长球场为布莱顿带来了上半场的领先优势，尽管亚历山大·拉卡泽特在下半场开场不久就扳平了比分，但前锋尼尔·莫佩的头球攻门为南海岸球队全取三分。

拉卡泽特本赛季在酋长球场打进了他英超联赛的全部五个进球。本赛季唯一一个在主场打进更多进球的球员是利物浦的穆罕默德·萨拉赫，他在安菲尔德进了6个球。

然而，法国人在第100次为阿森纳出场时的进球并没有阻止永贝里在他的第一场主场比赛中被击败。

这意味着枪手自10月24日在欧罗巴联赛主场3-2战胜吉马良斯以来，已经连续9场比赛没有赢过。他们在1977年3月曾遭遇连续10场不胜的历史纪录。他们在四场英超联赛中也没有主场获胜，这是他们自1995年以来最糟糕的表现。

这一失利让阿森纳在英超联赛中排名第十，离前四名差10分。

在上周末2-2战平诺维奇后，永贝里在他执教的两场比赛中只拿了1分。

与此同时，这是布莱顿第一次在英超联赛中客场战胜“六强”之一的球队，也是他们第一次在客场面对“六强”时进球超过一个。

这场胜利使格雷厄姆·波特的球队在积分榜上上升到第13位，仅落后枪手1分。