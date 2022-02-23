乔-科尔：阿扎尔本应成为世界最佳 但他没有梅西或C罗那样的心态

乔-科尔解释了为什么阿扎尔没有达到C罗和梅西的高度，他表示这名比利时国脚本应成为世界最佳球员。

阿扎尔在2007年于里尔开启自己的职业生涯，五年后他转会加盟切尔西，并很快成为蓝军球迷的宠儿。

效力切尔西期间，阿扎尔赢得6座冠军，但自从2019年转会皇马之后，他就彻底迷失在伤病之中。

曾在2003年至2010年间效力于切尔西的乔-科尔曾经在2011-12赛季于里尔和阿扎尔有过合作，他认为2018年是阿扎尔的巅峰，当时这位比利时边锋应该击败莫德里奇赢得金球奖，但同时也承认，阿扎尔的心态让他无法成为世界最佳。

科尔告诉Athletic：“阿扎尔本应该成为世界最佳，莫德里奇赢得金球奖的那一年，阿扎尔本该赢得这个奖项。但他活着是为了开心，为了满足。”

“他是一个美妙的艺术家，是我合作过最好的球员。他没有C罗或梅西那样的心态，这没问题。他给里尔和切尔西球迷带来了如此多的快乐，赢得了如此多的冠军，他应该感到自豪。他带着微笑踢球，并取得了这一切的成就。”

转会皇马后，阿扎尔频繁遭遇伤病，现在的他已经不再是当年在切尔西大杀四方的自己。但乔-科尔认为阿扎尔不应该感到后悔，他说道：“我知道他的皇马生涯不成功，但没有必要后悔。”

“他不可能像C罗那样生活，凌晨一点洗冰浴之类的……这不是阿扎尔。如果他有这样的心态，他可能已经赢得了所有的个人奖项，但阿扎尔有自己的做事方式。”

“他是一个住家男人，你的场外生活和体育层面上的成功需要达成一个平衡。”