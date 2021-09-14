乔-科尔：卢卡库能效仿德罗巴 成为切尔西更衣室的领袖

图赫尔的球队将在今晚开始他们的欧冠征程，一位前斯坦福桥球星看好蓝军再次捧起奖杯

前切尔西球星乔-科尔认为，卢卡库可以效仿德罗巴，帮助蓝军赢得英超和欧冠冠军。

今夏，切尔西花费9800万英镑从国米签回了卢卡库，这位比利时前锋在蓝军的开局表现非常出色。迄今为止，卢卡库在三场比赛中打进了三粒进球，包括周六战胜阿斯顿维拉的两粒进球。

BT体育的首席欧冠评论员乔-科尔日前接受了够力足球专访，他将卢卡库在切尔西的角色比作当年的德罗巴，他说道：“当然，他们很相似。不仅仅是球场上的表现，我认为卢卡库从德罗巴身上学到了很多，大家都说他在更衣室里有点领袖气质，那就是德罗巴的特点。”

“德罗巴是天生的领袖，一个真正的男人中的男人。大家都爱他，我们谈论特里和兰帕德，但德罗巴也和他们一样是球队的领袖。”

“卢卡库就是这样的球员，对我来说，在他被归入这个行列之前，他还有一段路要走，但他肯定有能力做到。而且他有很好的心态，他心里有一团火，因为他想在切尔西证明自己。”

在图赫尔看来，签下卢卡库是切尔西伟业的最后一块拼图。

切尔西在没有他的情况下也能获得欧冠冠军，但科尔相信新9号的出现会让球队提升一个水平，并让其他球员，如哈弗茨、普利西奇和饱受指责的维尔纳也从中受益。

科尔说道：“作为一名攻击型中场或边路球员，有像卢卡库这样的球员，你会喜欢的，他拥有一切。如果你从后场传中，他就能拿下球权并得分。如果你想转移皮球，他有足够的力量把球控制住，也有足够的能力把球传回给你，如果球队处在压力之下，不得不回撤得很深，那么你知道你可以把球大脚开向前，卢卡库能在前场做一些事情。”

“他的跑动能力很出色，他作为一个全能球员回到了切尔西。我可以告诉你，我真想和他一起踢球！”

谈及切尔西卫冕欧冠冠军的机会，科尔表示：“他们有能力，但很难说他们一定能做到。欧冠各队实力都很强，尤其是英超这几支球队。”

“你可以说切尔西是大热门，但我实际上认为四支英超球队都是大热门。”

“我对切尔西今夏的引援工作很满意，图赫尔上赛季已经让球队看起来很强，但你必须表扬CEO格拉诺夫斯卡娅和球队买人的方式。”

“他们通过卖人赚了钱，然后签下世界最好的三名中锋之一卢卡库，这太棒了。”

“俱乐部的青训营也在蓬勃发展，球队外租了加拉格、安约林、吉尔莫等人，你知道我说的是什么意思吗？这三名球员能在大多数的英超球队效力。”

“作为一名前球员，现在谈论切尔西是最轻松愉快的事情。他们非常棒，就连俱乐部的形象也改变了，他们的商业模式很成功，而且赢得了许多冠军，大家都很开心很满足。”

“很多人都在俱乐部里做得很好。”