乔-科尔：卢卡库的加盟让切尔西成为真正的冠军热门

这位前蓝军宠儿认为比利时前锋将在2021-22赛季带领图赫尔的球队进入下一个境界

乔-科尔表示，卢卡库与莱万多夫斯基和C罗处于同一级别，他认为在签下卢卡库之后，切尔西将会是新赛季英超冠军的有力争夺者。

七年前，切尔西以2800万英镑的价格将卢卡库卖给了埃弗顿，现在切尔西花了9800万英镑将他从国际米兰带回伦敦。

这位比利时国脚在转会到国米之前还效力过曼联，在国米他成为了意甲冠军，并坐实了他作为欧洲顶级前锋之一的位置，科尔认为他的加盟将帮助蓝军在2021-22赛季达到新的高度。

这位前切尔西边锋表示，卢卡库有能力效仿尤文图斯的超级巨星C罗和拜仁的高产射手莱万多夫斯基。

乔-科尔告诉《太阳报》：“他拥有你希望在前锋身上看到的所有特质，有时候你的前锋有出色的跑动，但无法背身拿住球，或他们脚下功夫不够好，所以无法踢撞墙配合。”

“卢卡库是全能的，他和C罗以及莱万处于同一级别。我现在不会拿他来和那两人比较，但如果他继续这样进步，他可以达到C罗和莱万的高度，任何中场球员都会很喜欢与他合作。”

“我认为签下卢卡库之后，切尔西已经是和曼城一样的夺冠热门，尤其是如果曼城不再买人的情况下，我在切尔西的阵容上看不到弱点。”

“如果你粗略地看一下上赛季，尽管切尔西赢得了欧冠冠军，但他们的头号射手只打进了7球，所以显然球队需要一个射手，而卢卡库就是一个射手。”

“不仅如此，卢卡库还是进攻的支点，切尔西有很多球员能在他身边活动，他们现在是真正的冠军热门。”

卢卡库的回归让切尔西接受了罗马对亚伯拉罕的报价，自从一月份图赫尔上任之后，亚伯拉罕就成为了一线队的边缘人。

乔-科尔认为亚伯拉罕可以去其他球队证明自己，并在未来回到青训球队切尔西，就像卢卡库现在所做的那样。

他说道：“亚伯拉罕是一个出色的球员，离队对他来说可能是一件积极的事情。他或许不开心，但如果为切尔西踢球是亚伯拉罕的目标，那么他未来可能会回归，就像卢卡库这样，亚伯拉罕还足够年轻，他能做到。”

“切尔西已经决定改变，但亚伯拉罕必须学习萨拉赫和德布劳内，离开后去证明自己，他必须离开，去发展，去证明自己是一个出色的球员。”