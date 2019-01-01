乔-戈麦斯手术顺利 期待回归助红军

利物浦后卫乔-戈麦斯腿部伤情比想象中严重，无奈接受了手术。戈麦斯在手术顺利完成后，在社交媒体上向关心和支持他的人们报平安。

利物浦后卫乔-戈麦斯在腿部成功实施手术后，发誓要尽快回到球队。

戈麦斯在去年12月份利物浦对阵伯恩利的比赛中遭遇腿部骨折，在接受手术后，利物浦仍然希望这位中后卫能够在赛季结束前复出。

在受伤初期，戈麦斯并没有进行手术治疗，他本期望在2月初就能返回球队，但他在接受手术之前甚至无法进行少量的训练。

戈麦斯在社交媒体Ins上说：“很遗憾在康复的过程中遇到了麻烦，不过我今天接受的手术很成功。”

“在此期间无法为球队做出贡献我感到很难过，尤其因为现在是球队的关键时期，这是一件非常痛苦的事情......我正在尽自己所能恢复健康，让我们继续支持利物浦吧。”

利物浦并没有确定21岁的戈麦斯的复出时间表，但俱乐部希望他能够在赛季结束前重返球队，在红军争冠过程中发挥重要的作用。

曼城在积分榜上对利物浦紧追不舍，克洛普的球队在2月5日凌晨的比赛中再次遭遇平局。乔-戈麦斯继续长期缺阵无疑对克洛普来说是一个沉重的打击。

利物浦接下来面临繁忙的赛程，而另一名中后卫首选范迪克将会在对阵拜仁慕尼黑的欧冠八分之一决赛首回合中遭遇停赛。克洛普届时只能任用马蒂普和洛夫伦的搭档。