乔科尔：惨败证明切尔西一月份不买人是个错误

这位前蓝军中场球员说俱乐部应该在冬季转会期间引进更多的球员来支持兰帕德。

前切尔西球星乔科尔批评了俱乐部在一月转会窗口关闭期间不购买球员的决定。

尽管切尔西上诉后国际足联将转会禁令减半，但切尔西并没有在一月引进任何新球员。

弗兰克·兰帕德的球队最近几周表现不佳，蓝军最近五场英超联赛只赢了一场。

其他球队

乔科尔说这些困难是由于俱乐部在一月的窗口期没有引进任何新球员，使得俱乐部像周二那样缺兵少将。

乔科尔在接受英国电信体育频道采访时说：“我想，如果弗兰克知道这场比赛就要开始了，他一定会迫不及待地想让球员们参加。”

“你要求吉鲁上场，他在周末为你做出了杰出的贡献，他身体状态不太好，一个32岁的前锋来带领球队对抗可能是目前欧洲最好的球队之一，看起来他在最后失去了动力。所以不买人肯定会影响团队的表现。”

“拜仁慕尼黑从头到尾都很出色。我们谈论了比赛的模式，传球，他们今晚真的教训了切尔西，去德国对他们来说是一个重大的任务。”

虽然切尔西缺乏深度，但拜仁的实力也是周二胜利的关键因素。

里奥·费迪南德补充说，汉西·弗利克的拜仁值得称赞，他们的表现使他们更接近四分之一决赛。

“绝对的教育，这像是拜仁开的诊所。”费迪南德说：“他们从来没有真正放下过二档，他们不需要这样做，他们时不时地提高速度。”

“格纳布里甚至在上半场都没有发挥，下半场爆发，打进两粒漂亮的进球。他们只是展示了他们的实力，尤其是在球场的进攻端。”

“两个中场球员（基米希和蒂亚戈）控制了比赛，控制了比赛的节奏，当球在正确的时间进入进攻三区时，他们表现得很冷静，就像他们在德国的整个赛季一样。”