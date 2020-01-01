乔科尔：如果英超无法完成 利物浦不应成为冠军

乔科尔认为，如果由于新型冠状病毒的爆发导致本赛季不能完成，那么联赛应该从头开始，利物浦不应该获得冠军奖杯。

如果当前赛季因为新型冠状病毒疫情的爆发而无法完成，那么根据乔科尔的观点，英超联赛应该从头开始，他不认为利物浦应该获得冠军。

利物浦目前以25分的优势排名榜首，领先于英超卫冕冠军曼城，迄今为止他们已经赢下了29场比赛中的27场。

30年以来红军一直无缘的那座英超冠军奖杯，似乎注定要在5月份的时候出现在他们的奖杯陈列柜中，不过当前赛季却因为疫情而被无限期推迟。

其他球队

英国足球比赛的恢复最早也要在四月底，目前政府官员建议市民呆在家里，与其他人保持距离，以遏制疫情的蔓延。

此前有人建议，如果本赛季无法完成踢完，利物浦应该被授予冠军奖杯，但乔科尔认为这样做会引起大量争议。

“显然我们需要尽快结束这个赛季，如果我们被允许的话，但这一切显然太过理想。”这位前红军中场告诉《每日星报》。

“如果我们不能结束这个赛季，而且现在距离下赛季已经越来越近了，我认为唯一公平的情况就是重新开始。”

“每个人都想让自己的球队拿到好的名次，但除非你对每家俱乐部都做到一视同仁，否则就会产生连锁反应。在我看来，从头开始是唯一的解决办法。如果我们不能完整踢完这个赛季，就必须从头开始。”

“足球界的每个人都需要明白这一点。以70米的成绩对100米的比赛进行排名将留下了很多争论。你永远无法确定会发生什么。”

“我们现在的处境是，人们在生活中必须无私，我们这些职业球员需要起到带头作用。如果将现在的位置作为最终排名，这将使一些俱乐部受益，而其他俱乐部将会非常沮丧。目前足球有比足球更重要的事情，那就是我们正处于危险之中。这关乎人民的生活和生计。”