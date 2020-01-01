乔·科尔：哈弗茨的天赋毋庸置疑 他遭遇了太多不公批评

这位切尔西名宿驳斥了外界对新援哈弗茨的批评，认为这位的火锅料终将兑换他的天赋。

据前切尔西球星乔·科尔认为，凯·哈弗茨的“天赋是毋庸置疑的”，他认为这位身价7000万英镑的德国中场在他的斯坦福桥生涯开始时受到了很多不公平的批评。

今年9月初，哈弗茨离开勒沃库森，与切尔西签下一份为期5年的合同，成为了蓝军历史上第二昂贵的签约球员，仅次于目前已沦为替补的西班牙国门凯帕。

蓝军击败了拜仁慕尼黑和皇家马德里等竞争者，引进了一个在过去几个赛季迅速崛起的天才新星，而在对阵布赖顿的英超揭幕战中，他也成功为弗兰克·兰帕德的切尔西奉献了处子秀。

其他球队

不幸的是，这位21岁的年轻人并没有在这场3-1的胜利中发挥外界预期的作用，这位标志着德国人适应英超的困难开始，而他的不佳状态一直延续到了现在。

哈弗茨在他的前15场比赛中为切尔西贡献了4个进球和4次助攻，但是他的身体状况和健康水平依旧受到了外界的质疑，因为这种表现在很大程度上没能匹配得上他高昂的身价。

然而，这位德国国脚在周二晚上主场1-1战平克拉斯诺达尔的比赛中，有可能上演了自己蓝军生涯迄今为止表现最好的一场比赛，科尔相信他很快就会在更稳定的基础上为蓝军带来更好的表现。

“不，这些批评是不公平的，因为当你刚刚加入一个不同的文化，有不同的队友，不同的比赛风格和不同的训练的俱乐部时，想要融入是很艰难的，”前切尔西边锋告诉BT体育哈有关弗茨的潜力。

“但他的天赋是毋庸置疑的。他被广泛认为是欧洲最好的年轻球员之一。”

“他受到了伤病困扰，新冠阻碍了他的发展，但我的感觉是，他会一直成长到顶峰，他一定会成为一位顶级球员。”

“我们已经看到了他偶尔的高光表现，而随着赛季的继续，哈弗茨的表现将变得越来越稳定。”

“我想他和维尔纳有些不同，他现在适应的还有些挣扎。有两个德国小伙子在去年夏天同时加盟了球队，这显然对适应有所帮助，不过维尔纳显然适应的更好。”

“他们来自不同的俱乐部，有着不同的环境和不同的训练要求，所以维尔纳适应得更快，但是哈弗茨将会成为一个伟大的球员，我相信这一点。随着赛季的继续，他将继续影响切尔西的比赛结果。”

哈弗茨承认他在切尔西的早期表现没有达到他平时的高水平，但是这位前勒沃库森组织核心对他在兰帕德的带领下的表现感到满意。

“我感觉很好，”他在与克拉斯诺达尔的比赛后诉记者。“这个赛季的开始时我并没有处于最好的状态，但是我非常感谢来到这里，我每天都在尽我所能帮助球队。”

“当然，我知道兰帕德对我来说是一个重要的教练。我可以向他学习。他每天都在帮助我，我非常感谢他。”