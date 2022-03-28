乔治-克鲁尼承认自己是德比郡球迷 俱乐部已接近确定新老板

乔治-克鲁尼已经承认自己是德比郡的球迷，这支英冠俱乐部现在已经接近易主。

德比郡在2021-22赛季经历了动荡，目前它们在英冠联赛中排名垫底，在进入托管后总共被扣掉了21分。

目前托管方Quantum正在确定竞标者，以完成对俱乐部的收购，Quantum将在本月底前分析目前的各个报价，而好莱坞超级巨星乔治-克鲁尼可能会是竞标者之一。

现年60岁的克鲁尼表示，自从2016年在《金钱怪兽》的拍摄现场被同为演员的杰克-奥康纳尔给他上了一堂关于该俱乐部的速成课后，他就一直在关注德比郡。

"几年前，当我们一起拍电影时，杰克-奥康奈尔向我介绍了德比郡。他对他的球队非常热情，一生都在关注德比郡，"克鲁尼在接受《德比郡生活报》的独家采访时说道。

"我问了他几个问题，他真的很喜欢这个俱乐部，对它了解得很多。我不得不佩服这一点，听着俱乐部的历史是相当耐人寻味的，激发了我的想象力。”

"我在电视上看了几场比赛，渐渐地我开始更了解足球，开始关注德比郡的比赛和结果。从那时起，我就一直在关注。"

这位美国影星也一直密切关注德比郡的场外问题，有报道称他有意收购该俱乐部。

克鲁尼没有证实这些传言，但他相信一旦德比郡的财务状况得到解决，他们将有一个光明的未来。

他补充道："德比郡是一个伟大的足球俱乐部，有着神奇的历史，我相信也有一个伟大的未来。”

"我知道最近一段时间有一些问题，但没有什么是不能解决的，在这种情况下，球队一直非常努力地工作，而且踢得很好。 ”

"在我看来，很明显，除了球场上的球员之外，球迷也发挥了他们的作用。"

克鲁尼对足球的兴趣源于他对这项运动在英格兰产生的巨大追捧的钦佩。

他承认，在追随球队方面，美国人的激情无法与英国人比较。

克鲁尼说道："我喜欢体育的激情。在美国，所有运动都有大量的追随者，无论是（美式）橄榄球、棒球、冰球还是其他任何运动。 ”

"观众人数众多，噪音很大，但英国足球迷的热情将对俱乐部的忠诚度提升到一个更高的水平。我想，在某种程度上，这就是让我开始注意足球的原因。”

"我曾与相当多的英国足球迷一起工作，他们的情绪往往取决于他们最喜欢的足球队在最近的比赛中的表现如何。 ”

"我认为这一点相当有趣，我想知道是什么原因导致了这种情况。没有人愿意看到自己的球队输球，但似乎英国的足球迷更多地参与到结果的重要性中。"

克鲁尼是否正式确定对德比的兴趣将在未来几天变得清晰，俱乐部已经发布了一份声明，确认他们现在已经达到了选择首选竞标者的过程的终点。

"联合管理人将在3月26日和27日的周末评估所有收到的出价，并将确定他们的首选竞标者，"周五发布的声明写道。"我们将选择自己认为最能保证俱乐部长期发展的出价。”

"下周初，联合管理人将开始与英格兰足球联赛进行讨论。在他们批准继续进行后，我们将能够公开命名首选竞标者。"