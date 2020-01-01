乔治·刘易斯：名不见经传的少年即将令人震惊地转会阿森纳

这名19岁的挪威边锋在今年早些时候的一次试训中给人留下了深刻的印象，目前他正在与枪手谈判转会事宜。

没多少球员能从挪威足球的低级联赛跳到了英超，但乔治·刘易斯可能很快就会走上这条路。

这位19岁的边锋，从来没有参加过国际比赛，并且在过去的几年里为挪威的第三级别的特罗姆斯达伦和弗拉姆拉维克效力，现在正令人震惊地接近转会阿森纳。

正如够力足球透露的，刘易斯在今年早些时候在阿森纳进行了为期两周的试训，给人留下了深刻的印象，此后有关这笔交易的谈判仍在继续。刘易斯将于今年6月满20岁。

其他球队

这一潜在的转会吸引了很多人的眼球，在挪威也引起了不小的轰动，因为这位年轻的攻击手在挪威从来没有取得过真正的突破。

“这是关于阿森纳的新闻，但一开始没有人真正注意到它。”在特罗姆斯达伦给了这名少年第一份职业合同的教练乔纳森·希尔告诉够力足球。

“我为乔治感到高兴，但也有点惊讶。他已经快20岁了，从来没有接近过国家队，在他的成长过程中，他并没有离开过球队的视线。所以这是一个意外，但希望他能在那里做得很好。”

刘易斯出生在卢旺达的基加利，童年时移居挪威，并开始尝试在这项运动中闯出自己的一段路。

他在挪威俱乐部Tromso IL的青年队开始了自己的职业生涯，之后转会到第二级别球队特罗姆斯达伦，在那里他在希尔的指导下成为职业球员，希尔曾在曼联和曼城担任青年教练，并在富勒姆担任助理主教练，2015年还在谢周三的体育总监委员会任职。

“我第一次见到乔治的时候，他大概14、15岁，他在这里训练。”希尔说：“他在特罗姆斯达伦，我现在是这个俱乐部的主教练，在我去谢周三之前他一直在那里。”

“乔治是这里的一名职业球员，我给他合同是因为他是一名真正有潜力的球员，然后他不顾我的建议决定离开，在过去的几个月里，他一直在寻找其他的足球机会。”

“他有一些非常突出的品质，但他也很幼稚。如果真是这样，那就太棒了，因为他确实有一些天赋。”

希尔补充道:“我有点震惊，但是我能理解为什么乔治会给阿森纳的教练留下深刻的印象。”

“我感到惊讶的是为什么他没有在挪威取得成功，挪威是欧洲排名第26位的国家，没有人把他从我身边夺走，是我看到了他身上的一些东西。”

尽管他在顶级联赛中缺乏经验，阿森纳还是在3月份邀请刘易斯到北伦敦进行了试训，最初的计划是为期一周。

但是他给人的印象非常深刻，所以试训被延长了，这样教练组就可以更近距离地观察他。

他的速度、他击败后卫的能力和他的多功能性是他的特点——这让很多永久合同向他靠近。当最终敲定时，这位年轻的挪威人将会和博尔德的U23阵容联系在一起，而不是和阿尔特塔的一队。

刘易斯是右脚，他最喜欢的位置是在进攻的右侧，但他可以在锋线上活动，而且从左边路进入内线也很舒服。

“他非常迅速和直接。”希尔解释说：“他喜欢踩单车，有一系列的技巧。他能击败一个球员——尽管他能否击败一个英超的后卫是另一回事。”

“他会在我的一队踢球，但他可能不会是一个固定球员。但这对一个如此年轻的球员来说是很正常的。他本可以成为一个更有影响力的球员，因为这是他所能给予的。”

“我给了他一份职业合同，所以我认为他有一些东西，因为他有很好的速度，但他需要提高他的决策能力，我相信与阿森纳标准的球员一起工作会提高他。”

“我真的希望他一切顺利。他是一个非常好的人，这可能是他的动力。”