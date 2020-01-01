乔·戈麦斯：期待赢得更多冠军 五年只是利物浦生涯的开始

这位英格兰国脚后卫已经在安菲尔德效力了五年，他希望拥有更多难忘的冠军时刻。

乔·戈麦斯表示，在效力利物浦五年后，自己打算在球队的未来成功中扮演更重要的角色，与此同时，他还强调，利物浦拥有着很多潜力，赢得更多的冠军奖杯。

红军度过了值得纪念的12个月，他们在12个月之前赢得了欧冠冠军，而后又拿到了欧洲超级杯和世俱杯。

而现在，利物浦又接近拿到俱乐部30年以来的第一座英超冠军奖杯，目前他们在积分榜上领先第二名的曼城25分，只需要再拿到两场胜利即可。

其他球队

乔·戈麦斯在利物浦重新崛起的过程中发挥了重要作用，这位23岁的后卫承认尤尔根·克洛普已经安排好了所有合适的球员来完成俱乐部重新崛起的难题。

他告诉利物浦官网:“作为一个集体，我们有很多有经验的球员，他们都为大俱乐部效力过，在不同的地方都拿到过荣誉。我认为球队里可以很好结合新生力量和有经验的球员，我们的球队也会因此得到更好地捏合。”

“像特伦特·亚历山大-阿诺德这样的人真正代表了这个城市，代表了成为一位利物浦球员的意义。还有亨德森这样的球员，他已经在这里效力了很多年，并很好地诠释了球队领袖的意义。”

“球队中有这么多的人愿意为俱乐部效力，真正享受着作为一名利物浦球员的意义，我希望这能孕育出更多的奖杯和更多的成功公式。”

戈麦斯在2015年被利物浦购入，他的潜力在效力查尔顿时期就已经引起了其他人的关注。截至目前，他已经为红军出场100次，参加了8场国家队比赛。

在回顾他在红军的时光时，这位前途光明的中后卫表示:“这是一个起起伏伏的过程，人生有一些阶段时间会过得更快，但我很感激能为这家俱乐部踢球，能迎接我在球队的五周年，对此我真的非常感激。”

“希望这只是一段旅程的开始，五年是一段相当不错的时间，但我希望这只是和利物浦度过漫长岁月的开端。”

“这五年时间绝对是一个特殊的时期，我在这里成长了很多。作为一位成年人，我在18岁就已经来到了这里，并完成了大部分的成长历程。我对这家俱乐部和这座城市有了更多的了解，能和它们相遇，这是我的幸运。”

“至于出场100次的记录，其实我自己根本没有意识到这一点。我确实已经在利物浦学到了很多并得到了成长，不过我仍然将自己看做一位新人，我觉得自己还有很多需要学习的东西。出场100次意味着我需要好好思考，为利物浦出战对我而言代表了什么以及我对俱乐部所肩负的责任。”

除了以上这些，乔·戈麦斯还具体讲述了自己五年红军生涯的一些细节。

“在红军的这五年，我几乎实现了当初所有的梦想，在我签约的时候，我并没有意识到利物浦的地位。而作为一名球员组成了俱乐部的记忆的一部分，这种感觉很特别。”

“利物浦现在已经成为了我的家，我的儿子也是在这里出生的，我现在已经开始担负起一个家庭。”