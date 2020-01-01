乔·哈特：瓜帅一来就感受到了危机 他要我必须离队

这位前英格兰国门谈到了自己被瓜迪奥拉从曼城扫地出门的事件，他认为这影响到了自己的职业生涯。

乔·哈特表示自己理解佩普·瓜迪奥拉在接手曼城选择更换主力门将的做法，但他也认为西班牙教头的这一做法影响了自己的职业生涯。

这位33岁的前英格兰国门目前是伯恩利的替补门将，在他离开曼城之前，曾随队赢得了5座奖杯后，而后他曾以租借的形式在都灵和西汉姆踢过球。

哈特自从在2006年从什鲁斯伯里城转会到曼城以来，一直是都是英格兰的一号门将。

其他球队

但是当前巴萨和拜仁慕尼黑主帅瓜迪奥拉在2016年被高调任命为曼城新帅时，他立刻就感到了不安。

最初布拉沃取代了他的位置，后来瓜迪奥拉又为球队引进了埃德森，被迫离开的乔·哈特一直在努力恢复自己在曼彻斯特的成功，但一直没能成功。

当被问到他和瓜迪奥拉在他转会都灵前是否进行过开诚布公的交流时，乔·哈特告诉《卫报》:“是的，我确定我们有过对话。”

“我们谈话的时候，我完全控制住了自己。我听了他要说的话。我的脚法没有达到他的要求，但这并不是唯一的原因。”

“我意识到他需要在曼城留下属于自己的印记。他拥有一个自己想要追求的方向，从那以后他就不再挣扎了，不是吗？”

“当他被任命为主帅时，我就对自己的未来相当担心。不过俱乐部许多重要任务都在安抚我，试图让我安心。但你就是会有一种感觉，不是吗？”

“由于2016年欧洲杯，我归队时间比较晚，但当我回到俱乐部的时候，瓜迪奥拉明确告诉我我需要在那个转会窗口离开。”

“那是瓜迪奥拉的过人之处，他会做出决定并坚持执行。我并不讨厌他，我们都是男人，我们都喜欢足球。”