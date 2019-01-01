乐观面对 索帅：曼联的伤病危机让我想起逆转巴黎

红魔在周日的比赛中有很多关键球员缺席，就像上赛季他们在法国首都的那个著名的夜晚一样。

曼联主帅索尔斯克亚呼吁他的球队在周日对阵利物浦的比赛中重现上赛季对巴黎圣日耳曼的胜利。

那天晚上曼联有几名关键球员因伤缺阵，索尔斯克亚呼吁他的球员在与利物浦的比赛中创造另一个惊人的结果。

红魔可能会失去德赫亚、博格巴、肖、琼斯、格林伍德和林加德，尽管马夏尔和万-比萨卡有可能复出。

尽管伤兵满营，索尔斯克亚仍然乐观地认为他的球队会给克洛普的球队带来麻烦。

“你知道，伤病是比赛的一部分。”索尔斯克亚告诉俱乐部网站：“我无法说谁能上场，但我们将有11人在那里，这让我想起了一点在巴黎圣日耳曼的情况。我们有很多球员缺阵，每个人都不看好我们，也对此都很高兴，因为，怎么说呢，每个人都不希望我们赢。但是曼联人，曼联大家庭，我们需要团结在一起，因为这11个人一定会全力以赴。”

曼联在过去三场联赛中都没有赢球，而利物浦只差一场胜利就能追平英格兰顶级联赛联赛18连胜的纪录。

“在足球俱乐部的感觉总是由球场上的结果决定的，当然，现在我们感觉有点低落。”索尔斯克亚补充道：“它可以改变吗？毫无疑问，我们将战胜利物浦，接下来我们将迎来我们期待的比赛。这是人的本性，也是球员的本性。

“这当然很好，两支球队之间的竞争和两支球队之间的历史。”曼联主帅补充道：“英格兰最成功的两支球队和头条新闻都是关于你为这场比赛做准备。当你在曼联的时候，你会习惯的，但是击败利物浦是最好的感觉。

“在足总杯，当我打进制胜一球的时候，我们一直在战斗，战斗，战斗，在1999年最后一场比赛快结束的时候我们才进了两球。这是一种难以置信的感觉，我希望这些孩子们能在周日找回这种感觉。”