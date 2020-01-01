乌拉圭锋线组合现身马竞？床单军团为卡瓦尼开出一年合同

这家西甲豪门已经为卡瓦尼提供了一年期合同，这位前巴黎圣日尔曼前锋可能会在新赛季成为苏亚雷斯的锋线搭档。

马竞已经向卡瓦尼提供了一份一年合同，同时还附带了续约一年的选项。

床单军团刚刚以600万欧元转会费从巴塞罗那签下了路易斯·苏亚雷斯，而现在，这家西甲豪门正致力于将他的乌拉圭国家队队友带到万达大都会球场。

不过，这笔交易还有一个主要障碍，那就是迭戈·科斯塔。马竞必须在签下卡瓦尼之前卖掉这名西班牙国脚，因为他们无法承担这三位明星前锋的薪资。

其他球队

目前的卡瓦尼是一位自由身球员，他在今夏合同到期后离开了巴黎圣日尔曼，无论哪家俱乐部成为他的下家，这位乌拉圭前锋都会拿到一份丰厚的薪资。

马竞一直被认为是他潜在的转会目的地，双方在2019年就曾有过深入接触，不过最终交易因巴黎圣日尔曼拒绝放人索要高额转会费而未能达成。不过，根据够力足球的了解，马竞在最近几天与卡瓦尼的经纪人再次进行了接触。

现在摆在卡瓦尼面前的是一份为期一年的合同，其中还规定，如果马竞拿到了2021-22赛季的欧冠资格，他还可以选择激活自动续约一年的选项。

除此之外，西甲豪门还为卡瓦尼提供了一份不错的年薪，尽管这低于他效力巴黎圣日尔曼时期拿到的税后1000万欧元年薪，马竞目前正身处欧足联财政公平政策和新冠疫情造成的全球经济衰退的双重打击下。

这让卡瓦尼加盟马竞变得有些复杂，床单军团如果想要完成这笔交易，就必须送走迭戈·科斯塔，不过由于西班牙国脚高达千万的年薪，这意味着他们很难在10月5日转会窗关闭前为其找到下家，

当然，如果科斯塔顺利离队，签下卡瓦尼对马竞而言将水到渠成，和苏亚雷斯的合作，就像他为乌拉圭效力的那几个赛季一样，充满诱惑。

上个赛季，33岁的卡瓦尼在为巴黎圣日耳曼出场的22场比赛中打入了7球。

尽管卡瓦尼是一名经验丰富的足球老将，但在离开巴黎之后，依旧吸引了诸多顶级球队的关注，其中包括了巴萨、本菲卡、曼联以及利兹联，甚至一些南美和中国俱乐部也与他所传闻。不过从目前的情况来看，卡瓦尼的未来大概率依旧在欧洲，他可能会在这里继续呆几个赛季。

除了马竞，卡瓦尼目前还是皇马的引援目标，西班牙记者罗贝托·戈麦斯透露，皇马正在和卡瓦尼的代表进行谈判，目前皇马队长拉莫斯的兄弟雷内·拉莫斯正作为他的代表。

不过也有传闻称，这笔交易被皇马更衣室所抵制，他们认为面对新冠疫情的冲击，自己已经做出牺牲进行了减薪，球队不应该用自己“节省”的钱去签下新援，而这一切似乎得到了俱乐部主席弗洛伦蒂诺的支持。