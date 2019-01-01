乌拉圭两失误致丢球 苏牙称战平日本喜忧掺半

这名前锋对于2-2战平日本的比赛感到心情复杂，他期待着球队能够继续改进，避免不必要的失误和丢分。

之前结束的美洲杯比赛，乌拉圭与被邀请参赛的日本2-2握手言和。比赛第29分钟，卡瓦尼禁区内倒地，裁判在看过VAR回放后给了乌拉圭一个点球，苏亚雷斯主罚命中，将日本队7分钟之前才领先的比分追平至1-1。

而第58分钟，穆斯莱拉扑救失误，球正好落在日本队球员三好康儿脚下，后者破门再次反超。所幸又是7分钟之后，希门尼斯再次为乌拉圭破门。2-2的比分维持到了终场。

这场比赛过后，乌拉圭一胜一平积4分排名小组头名。不过，苏亚雷斯对于这样的结果并不十分满意。他们在此前的揭幕战中，一度4-0轻取智利。

赛后接受采访时，苏亚雷斯说道：“我们必须纠正自己的错误，同时也要肯定积极的方面。我们创造了最多的绝对机会，这也是为什么我们感到喜忧掺半。”

“我们打出了一场常规水平的比赛，还不错。但在这样的大赛中，我们两次犯错，让他们打入了两粒进球，我们必须更加小心。”

而苏亚雷斯对于本场比赛表现出色的日本，上一场比赛却输给了智利，也并不觉得惊讶。他继续说道：“我们知道日本在对阵智利时，并不是他们真实能力的体系。他们速度很快，实力又强，给我们施加了不小的压力，他们没让我们打出好的表现。”

马竞中后卫希门尼斯在比赛中为球队打入再次扳平比分的一球，他十分认同日本队的能力。他说道：“他们在中场对球的控制很好，进攻的时候速度又很快。”

日本队目前一平一负作为小组第三，仍有出现希望。下周如果能能从厄瓜多尔身上取分，蓝武士将保留杀入8强的机会。