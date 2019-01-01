乌姆蒂蒂驳斥阿森纳转会内马尔交易砝码传闻

这名法国国脚与今夏离开巴塞罗那有很大的联系，但他声称自己从未想过离开。

乌姆蒂蒂驳斥了有关他在夏天与阿森纳有过接触的报道，同时还称乌姆蒂蒂可能是巴塞罗那将内马尔带回俱乐部的谈判筹码。

在最近的转会窗口的大部分时间里，有关这位世界杯冠军球员转会的讨论一直在激烈进行。

有人认为，在诺坎普的出场排名下滑之后，这位25岁的法国国脚可能会离开。

转会到英超是一个有争议的话题，据说阿森纳正在寻找一名已经证明了是最高水平的球员。

不过，乌姆蒂蒂声称，他从未考虑过在酋长球场面对新的挑战。

“老实说，我不知道关于阿森纳的谣言从何而来。”

“一夜之间，我收到了朋友们发来的消息‘啊，你要加入阿森纳了?’‘我没有，很抱歉，但我现在住在巴塞罗那。’”

“和阿森纳的联系？说实话，我不知道他们是否和我的经纪人谈过，我只是告诉他，我不在乎今年夏天发生了什么，甚至没有必要和我谈这件事。”

“没有用，我给的也是同样的答案。”

“我小时候的梦想是为巴塞罗那踢球。上赛季是我职业生涯中最困难的一个赛季，尤其是在伤病方面。”

在2018-19赛季的各项赛事中，乌姆蒂蒂只能出场14次。

一系列轻微的撞击使他无法达到他一直期待的状态，而最近的伤病使他无法进入最新的法国队阵容。

随着巴萨被迫选择其他球员，乌姆蒂蒂被认为是巴萨从巴黎圣日耳曼挖来内马尔的砝码之一。

最后期限已过，但双方并没有达成任何协议，乌姆蒂蒂坚持认为，他从来没有接近回到自己的祖国的球队。

他补充道:“交换内马尔的砝码？这太疯狂了。”

“这太好笑了，我甚至不知道这样的消息怎么产生的。”

皮克和朗格莱已经成为巴萨主帅巴尔韦德的中卫搭档，但乌姆蒂蒂将有机会在2019- 2020赛季争取更多的上场时间。