乌姆蒂蒂降薪续约至2026年 巴萨成功注册费兰-托雷斯

在和乌姆蒂蒂降薪续约至2026年之后，巴萨现在可以注册新援费兰-托雷斯了。

巴萨在12月底宣布以5500万欧元的价格签下曼城攻击手费兰-托雷斯，俱乐部随后透露他们需要削减薪资账单才能注册这名球员，而乌姆蒂蒂做出了牺牲，同意降薪续约。

巴萨在声明中写道：“巴萨与一线队球员乌姆蒂蒂达成协议，球员降薪续约至2026年6月30日。这位法国后卫减少了他在合同剩余的一年半时间内应得的部分工资。这次续约操作并不意味着巴塞罗那俱乐部对该球员有更大的财务承诺。巴塞罗那俱乐部希望公开表达对乌姆蒂蒂的感谢，感谢他的意愿和对俱乐部的感情。”

“通过这次续约，巴塞罗那俱乐部将能够增加其'财政公平原则'配额，从而在西班牙职业足球联盟注册费兰-托雷斯。”

只要托雷斯的注册顺利通过，他就有可能在未来10天内完成他的巴塞罗那首秀。

这位西班牙国脚上周新冠检测呈阳性，目前正处于隔离状态，这意味着他将无法赶上周三巴萨与皇马的西班牙超级杯半决赛。

由于托雷斯无法参加这场比赛，他可能会在1月19日巴萨对阵毕巴的国王杯比赛中登场。

乌姆蒂蒂在2016年从里昂加盟巴萨，至今他已帮助球队赢得7座国内冠军。

过去几个月，由于乌姆蒂蒂成为了球队的边缘人，有大量传闻称他将离队，他还与英超球队纽卡斯尔传出了绯闻。

本赛季至今，乌姆蒂蒂在各项赛事中只出场1次，续约后他或许会得到更多的机会。