乌姆蒂蒂观战枪手战蓝军 球迷暗喜大将来投？

法国后卫乌姆蒂蒂出现在酋长球场观看了阿森纳2比0击败切尔西的比赛，枪手球迷对此陷入疯狂，期待这名巴萨后防大将加盟兵工厂。

英超第四的竞争空前激烈，阿森纳在周末联赛的焦点战中坐镇酋长球场2比0击败来访的蓝军切尔西，他们与对手的差距缩小到3分。更令阿森纳球迷感到惊喜的是巴萨后防大将乌姆蒂蒂出现在本场比赛的看台上。

埃梅里的球队正遭遇后防伤病危机。对阵切尔西的比赛中，埃梅里不得不让扎卡担任中后卫。更加雪上加霜的是，本场比赛中贝莱林扭伤了膝盖，并且情况不容乐观。

但是阿森纳球迷在看到乌姆蒂蒂后，在社交网络上陷入疯狂，他们期待看到法国人来到酋长球场搭档科斯切尔尼。

乌姆蒂蒂在11月份接受膝盖手术，之后一直养伤，还未重返赛场。在冬窗期这个敏感的时间点，他来到伦敦现场观看了阿森纳对阵切尔西的比赛。

尽管乌姆蒂蒂最近与巴萨刚刚签订新合约到2023年，但枪手球迷仍然进行了热烈的讨论。

一位美国网友说：“如果我们能签下乌姆蒂蒂，我愿意游到伦敦，将自己的两条腿分别献给霍尔丁和贝莱林。”

另一位枪手球迷说：“就因为乌姆蒂蒂在看台，我们终于零封了对手！多么有影响力的球员！”

还有球迷则期待的表示：“既然他现在就在伦敦，我们可以立即签下他吗？”

最后有球迷表示：“仅是想象一下，就已经乐开了花……”