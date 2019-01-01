义正辞严罗杰斯：莱斯特城绝不会在一月卖人

一些明星球员已经和大俱乐部联系在一起，但是蓝狐不想失去他们。

根据主教练布伦丹·罗杰斯的说法，莱斯特城不会在一月的转会窗口中出售任何关键球员。

在国际比赛日之后，蓝狐将以第二名的身份开启赛季的下一阶段，他们在过去的四场英超比赛中都取得了胜利。

像詹姆斯·麦迪逊、尤里·蒂勒曼斯和本·齐尔维尔这样的球员已经用他们的表现吸引了其他地方羡慕的目光，但是罗杰斯拒绝支持任何可能阻碍他的球队追逐冠军的交易。

“我们想要成长，这支球队还有很多发展空间。”罗杰斯告诉《每日电讯报》：“我们绝对没有在一月份失去任何人的计划。我们的工作就是保持我们现有的状态，如果有机会提高阵容，我们会努力做到这一点。如果没有，我们将保持我们强大的阵容。”

防守组合埃文斯和瑟云聚帮助确保了马奎尔离开后的后防稳定性。莱斯特城拥有全联盟最好的防守纪录，领先马奎尔的曼联10分和5个排名。

在球场上，22岁的詹姆斯·麦迪逊表现出色，并首次代表英格兰国家队出战。

“如果你看看他这个赛季的数据，从他的进球和创造的进球来看，他已经证明了他是一个出色的球员。”罗杰斯这样评价麦迪逊：“他在对阵利物浦、热刺和阿森纳的比赛中都有进球。詹姆斯是英格兰队众多优秀球员中的一员，加雷斯（索斯盖特）和他的工作人员是否想要挑选他，纯属个人喜好的问题。你可以看到他的水平。如果没有，他将继续努力。他没有想到有机会上场，他没有资格要求，但他热爱比赛，他希望为他的国家赢得更多的出场机会。”