久疏战阵 图赫尔：内马尔的复出缺乏节奏

巴西人已经进球了，但是他的教练认为他还远远没有达到他的最佳状态。

托马斯·图赫尔在巴黎圣日耳曼输给多特蒙德后，认为内马尔缺少比赛节奏。

哈兰德的梅开二度帮助多特蒙德在周二的欧冠十六强首回合比赛中以2-1战胜巴黎圣日耳曼。

内马尔在肋骨受伤后伤愈归队，而姆巴佩也错过了周六巴黎圣日耳曼与亚眠的平局。

其他球队

图赫尔认为巴黎圣日耳曼的繁忙日程和他们球星的伤病是比赛的一部分。

“我们最近几周的比赛是多特蒙德的两倍。我们担心关键球员的伤病，他们缺乏节奏，比赛很艰难，就像我们看到的内马尔。”

“我们控球不够稳定，这不是一场身体对抗。这场比赛有体能方面的问题，另外，我们在不必要的位置上犯了太多的错误。”

“我们缺少时间。我们失去了一点信心和状态。我认为这将是一场更开放的比赛。”

内马尔赛后表示，他对巴黎圣日耳曼对他伤病的处理很不满意，他坚持说他已经准备好早点回来。

“我没有选择不参加最近的比赛。我想踢球，我感觉很好。”内马尔赛后说：“俱乐部很害怕，但受苦的是我。”

图赫尔感到他的球队在比赛中充满了恐惧，他也支持基利安·姆巴佩从艰难的客场之旅中吸取教训。

“我知道这对他来说将是一场艰苦的比赛。他必须非常非常有耐心。”他说：“我们知道他和内马尔的关系很好。内马尔缺乏节奏，缺乏比赛。”

“基利安有一个助攻。这对他来说是一场艰难的比赛，一场需要成长的比赛。我信任他。我们将在王子公园进行一场精彩的比赛。”

巴黎圣日耳曼将在3月11日进行第二回合比赛，最近几个赛季他们一直在努力通过16强。