久保建英：我会拼尽全力 实现为皇马踢球的梦想

日本球星久保建英表示他的主要目标仍然是成为皇马一线队的一部分，并称自己会拼尽全力来实现为皇马踢球的梦想。

久保建英在2019年从东京FC转会加盟皇家马德里，双方签约5年，一开始他被安排在卡斯蒂亚踢球。

三年后，这位20岁的球员已经与一线队一起进行过训练，但仍然未出场过，目前他正第二次被外租到马洛卡。

此前，久保建英还曾被外租到比利亚雷亚尔和赫塔费，今夏他将回归银河战舰。

久保建英告诉够力足球：“只要俱乐部决定给我机会，我会尝试展示自己的全部能力，我的目标一直是成为皇马阵容的一员。”

接下来，马洛卡将在主场迎战皇马，届时久保建英有希望登场，向母队展示自己的实力。

本赛季至今，这名日本边锋为马洛卡出场21次，贡献2球3助，他说道：“所有比赛都很重要，但对阵皇马对我来说当然很特别。”

“我没有和皇马球员有太多的短信交流，现在我是一个马洛卡球员，我必须专注于我的球队，直到本赛季结束。”

被问到如果对皇马进球会不会庆祝时，久保建英回答：“这取决于比赛的情况，但如果我进球了，那将会是一个非常重要的进球。”