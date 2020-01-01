举足轻重 皮奥利：看见伊布在米兰真是难以置信

红黑军团的主教练对瑞典球星的到来表示欢迎，并指出他是这支相对年轻的球队的优秀榜样。

AC米兰主教练皮奥里相信签下伊布拉希莫维奇对意甲来说是“非常重要的”。

伊布拉希莫维奇在结束与洛杉矶银河队的合同后，第二次加盟AC米兰。

这位38岁的球星在上周意甲客场2-0战胜卡利亚里的比赛中进球，这仅仅是他的第二次出场。

在周三的意大利杯上AC米兰以3-0轻松战胜斯帕尔的比赛中，伊布在替补席上没有出场。

“签下伊布拉希莫维奇真的很重要。”皮奥里告诉记者：“当然，他在训练中的每一天都很重要，他在卡利亚里的表现和他的未来都很重要。”

“伊布的进步会给我们带来很大的满足感。他是如此专业，他所做的一切都是如此有动力。看到像他这样一个优秀的冠军在努力工作，真是难以置信。这对我们这样的年轻球队很重要。”

“在对阵卡利亚里之后，他说要带着激情努力工作，这样我们才能得到回报。这是最重要的事情。”

自从伊布拉希莫维奇的第一次效力以来，米兰就没有获得过联赛冠军，目前意甲排名第十，与排名第四的亚特兰大差距10分，与领头羊尤文图斯队差距23分。

前AC米兰前锋因扎吉认为伊布正是俱乐部所需要的，并指出瑞典球星伊布看起来渴望有所作为。

“他们已经做得很好。”因扎吉告诉《米兰晚邮报》：“我和他一起踢球，我很尊重他。他不需要金钱和荣誉。如果他回来了，那就意味着他相信自己能有所成就。”

“在我看来，他已经在他的第一场比赛中展示了这一点。即使在他首秀的时候，他的体重引起了人们的注意。”

红黑军团的下一场比赛将于周日在圣西罗进行，届时他们将迎战排名第12位的乌迪内斯。