主教练力撑：纽卡新援会成功 虽不是典型巴西人

喜鹊的新教练说，这名前锋和阿尔米隆将会是对手需要认真对当代的棘手球员。

史蒂夫·布鲁斯希望约林顿能在纽卡球迷中“大受欢迎”，但同时也承认这位前霍芬海姆前锋“不是一个典型的巴西人”。

约林顿在纽卡的处子秀一开始就表现得很出色，他在普雷斯顿的北看台的禁区内蜿蜒前进，并在喜鹊对迪普代尔的友谊赛的下半场中，在出场后的几秒钟内就为球队赢得了一个点球。

但阿尔米隆错过了随后的点球大战，随后约林顿却因为自身犯规送给了普雷斯顿的保罗·加拉格尔一粒点球，从而使得球队1-2落败。

尽管如此，本月早些时候在贝尼特斯离开后接手球队的布鲁斯还是对俱乐部的新援印象深刻。

“我认为他会成为一个大热门。”布鲁斯说。

“他充满活力，精力充沛，尽情发挥。”

“他不是一个典型的巴西人——所有你联想到的技巧——然而，我认为他将是一个有效的9号人物。”

约林顿以4千万英镑(约合4460万欧元)的天价从霍芬海姆以6年的合约加盟圣詹姆斯公园(St. James’s Park)，创造了新的纪录。此前，该俱乐部花在一名球员身上的最多钱，是今年1月引进阿尔米隆是花费的2500万英镑。

阿尔米隆已经为俱乐部出场10次却没有进球，但是布鲁斯相信他很快就将光芒闪耀，因为他的目标是在2019-20赛季带领纽卡斯尔进入积分榜上半区。

布鲁斯说：“他们中的两个人会很难对付。”

“一分钟后，他们结合起来，就可能会为我们赢得比赛。

“很高兴见到米基(阿尔米隆)，这是我第一次现场看比赛。”

“他是一个非常好的球员。”

在8月11日客场挑战阿森纳之前，纽卡斯尔还有两场友谊赛要打。

周二他们将前往北部边境迎战苏格兰球队海比安，周六他们将回到圣詹姆斯球场迎战法甲球队圣艾蒂安。

在目前的转会窗口中，约林顿仍然是俱乐部唯一的签约球员，但是布鲁斯仍然有信心在下个月转会截止日期前为他的喜鹊队增加更多的深度。