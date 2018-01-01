主席否认胡梅尔斯今冬离队：他将继续留在球队

德国豪门已经明确表示，这名后卫今年冬天不会离开俱乐部。

拜仁慕尼黑俱乐部已经打消了人们对胡梅尔斯近期去留的任何疑虑，并表示球员将在本赛季余下的时间里留在俱乐部。

据推测，30岁的球员可能会离开俱乐部，因为他在球队中的出场顺位下降了，而且有传闻说他和主教练科瓦奇关系不佳。

切尔西和托特纳姆热刺都被认为是胡梅尔斯的选择，但是鲁梅尼格说这位高大的中后卫今年冬天不会有转会操作。

“几天前我们和胡梅尔斯进行了一次谈话，他将在下半年继续为拜仁效力。”拜仁主席告诉记者。

体育总监哈桑·萨利哈米季奇也相信，与胡梅尔斯就他的情况进行的会谈进展顺利。

“我们和胡梅尔斯谈了谈，谈得很愉快。”他说，“胡梅尔斯在慕尼黑感觉很好，如果一个球员不经常上场，很明显是需要有所讨论的。”

“他想和我们谈谈。我们向他解释了我们的观点，他也解释了他个人的观点。

“我认为我们已经达成了共识。”

周三，拜仁1:0战胜莱比锡后缩小了与联赛领头羊多特蒙德的差距，目前两队仅差6分。”

胡梅尔斯是这场比赛的首发阵容，他帮助球队保持了一场零封比赛。这可能会被证明是一场至关重要的胜利，因为俱乐部依然在追逐另一个德甲冠军。

在进入为期一个月的冬歇期之前，巴伐利亚队将于周六在2018年的最后一场比赛中对阵法兰克福。

他们将在1月18日与霍芬海姆的比赛中复出，开启2019年的赛程，其中还包括在欧冠联赛中与利物浦的16轮比赛。

现在看来很清楚的是，胡梅尔斯将会在本赛季余下的时间里继续为球队效力。