主席候选人：球队想留下梅西 但前提是他必须接受降薪

前巴萨副主席埃米利·罗松表示如果梅西不接受俱乐部安排的降薪，那么他将不得不离开球队。

据候选人埃米利·罗松的透露，如果梅西不接受降薪，那么他将在明夏不可避免地离开巴塞罗那。

在经历了混乱的2019-20赛季后，身为超级巨星兼队长的梅西向西甲豪门提交了转会申请，尽管这一事件在夏天暂时得到了解决，不过他的未来对于陷入困境的巴萨来说仍然是一个重要的话题。

尽管法甲冠军巴黎圣日耳曼和国际米兰都与他有所联系，但这位6次金球奖得主被认为更可能加盟英超豪门曼城。

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埃米利·罗松谈到了梅西在新型冠状病毒疫情期间的未来。今年10月，巴西总统何塞普·巴托梅乌选择了辞职，目前巴萨正在积极准备1月24日进行的主席大选。

“我们必须和梅西坐下来谈谈，要求他进行降薪。”埃米利·罗松告诉媒体ARA。

“就目前的情况来看，俱乐部的财政状况是不可持续的。”

“我们会让他做出牺牲。如果没有达成协议，梅西就会离开。”

埃米利·罗松还补充道:“梅西写下了俱乐部历史上最辉煌的一页。我们必须尊重我们的传奇，但现实就是这样。”

“我相信事情必须如实被说出来。我们不会欺骗会员。我们将尽一切努力确保他能够留下，但也会始终把俱乐部的利益放在首位。”

在周日的西甲比赛中，梅西的进球帮助罗纳德·科曼的巴塞罗那队以1-0战胜莱万特，重新回到了胜利之路。

在欧冠联赛负于尤文图斯和西甲负于加的斯之后，巴萨凭借梅西在第76分钟的制胜一球完成了反弹，在少赛两场比赛的情况下，将与领头羊皇家社会的差距缩小到了9分。

巴萨将有机会进一步缩小与皇家社会的差距，两队将在周三晚上在诺坎普进行直接交锋。

莱万特是梅西在联赛中最喜欢的对手之一，他总共创造了37粒进球(22个进球，15次助攻)，比其他任何一支球队都要多。

这位33岁的球员已经在西甲联赛中打入了449个进球，他距离成为第一个在欧洲五强联赛中为单一俱乐部打入450个进球的球员只差一步。