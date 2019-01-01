主帅队长皆道歉 哈森许特尔：我为惨败负全责

杰米·瓦尔迪和阿约泽·佩雷斯都上演了帽子戏法，蓝狐以9球的优势横扫圣徒。

周五，南安普顿在圣马丽球场0-9惨败莱斯特城，这是南安普顿队史上最大的失利，赛后南安普顿主教练拉尔夫·哈森许特尔表示对此承担全部责任。

这一结果使得南安普顿因净胜球差而陷入降级区，而他们自四月以来就没有在主场赢过球。

“今晚是最难的一次。这场表现是一场灾难，我必须道歉，并承担100%的责任。我从来没有见过一个球队表现得像这样，没有为任何事情而战。观看比赛太可怕了，所有留下来观看比赛的人都是这家足球俱乐部的球迷。我是一个骄傲的人，但是我们今天的踢法并不是我希望看到的球队踢法。我说我们必须坚持到最后一分钟，但我能理解为什么球迷离开了。我们都必须尽一切努力把事情拉回正轨。”

和他的主帅一样，圣徒队长霍伊别尔也向球迷道歉，并将结果描述为“令人尴尬”。

他说：“我只能站在全队面前，说唯一重要的事情是我们接下来要做什么，我们绝不能让这样的事情再次发生。这对全队来说是非常尴尬和困难的，我们应该受到责备。我们需要接受它。对不起，我唯一能对球迷说的就是‘对不起’。

南安普顿的这一周还将更艰难，因为他们将在接下来的七天里在联赛杯和英超联赛中连续两次对阵曼城。