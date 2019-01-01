主帅队长皆力挺巴克利：他就是球队的点球手

这名英格兰中场在蓝军的首场小组赛中力压若日尼奥和威廉获得主罚点球的机会。

罗斯·巴克利得到了切尔西主教练弗兰克·兰帕德和队长塞萨尔·阿兹皮利奎塔的支持。

这名英格兰中场在常规点球手若日尼奥和威廉之前主罚点球，但他的点球被横梁拒绝，威廉似乎在抗议他的决定。巴克利在替补科瓦契奇出场后刚踢了7分钟。

前切尔西前锋古德约翰森在赛后猛烈抨击了巴克利的决定，但兰帕德坚持认为巴克利是他指定的点球手之一。

“罗斯是一个点球手，他首发的时候也是。”他告诉英国电信体育：“他主罚点球，不过却没有进。这是一个美好的事情，说明球员之间有竞争。如果他进球了，那都不是事了。但他主罚没有踢进。就是这样。令我们大家失望的是我们没有抓住机会赢得这场比赛。更衣室里没有问题。”

赛后，古德约翰森和球迷们在社交媒体上也将阿兹皮利奎塔列为攻击目标，并建议队长应该负责处理此事。

但是西班牙人重申了兰帕德的观点，他说球员们和他谈话只是为了在点球之前建立他的信心。

“罗斯是球队中最好的点球手之一，也是踢点球的人选之一。”他说：“他很有信心，但不幸击中了横梁。他们（周围的其他球员）鼓励他有信心进球。期望很高。他们试图使他处于最佳状态。希望下次能打进。”

这场失利对兰帕德来说是一个巨大的失望，上周末他们信心大增地战胜了狼队。

然而，最大的担忧很可能是芒特的脚踝受伤，这使得状态良好的年轻中场在比赛开始不久就被迫离开了赛场。切尔西将在周末回到斯坦福桥面对与利物浦的苦战，失去芒特将是一个重大打击。

“这确实影响了比赛，我们知道他踢得有多好。”兰帕德承认：“他看起来很犀利。这是脚踝受伤，希望不会太严重。它需要在未来几天内进行评估。显然我们不应该输掉这场比赛。至少不应该输。我们有相当多的机会。然后是点球，我们错过了，我们必须保持警惕。还有很长的路要走。这是一个教训。这个级别的队伍会让你受伤。我看到利物浦今晚输了。这是欧洲冠军联赛，有很多艰苦的比赛。我们的年轻会让我们的道路变得坎坷不平，我们也会努力作出改变。但是我们需要强大起来，在周末和利物浦的比赛中做好准备。”