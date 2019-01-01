主帅队长皆力挺巴克利：他就是球队的点球手
罗斯·巴克利得到了切尔西主教练弗兰克·兰帕德和队长塞萨尔·阿兹皮利奎塔的支持。
这名英格兰中场在常规点球手若日尼奥和威廉之前主罚点球，但他的点球被横梁拒绝，威廉似乎在抗议他的决定。巴克利在替补科瓦契奇出场后刚踢了7分钟。
前切尔西前锋古德约翰森在赛后猛烈抨击了巴克利的决定，但兰帕德坚持认为巴克利是他指定的点球手之一。
“罗斯是一个点球手，他首发的时候也是。”他告诉英国电信体育：“他主罚点球，不过却没有进。这是一个美好的事情，说明球员之间有竞争。如果他进球了，那都不是事了。但他主罚没有踢进。就是这样。令我们大家失望的是我们没有抓住机会赢得这场比赛。更衣室里没有问题。”
赛后，古德约翰森和球迷们在社交媒体上也将阿兹皮利奎塔列为攻击目标，并建议队长应该负责处理此事。
但是西班牙人重申了兰帕德的观点，他说球员们和他谈话只是为了在点球之前建立他的信心。
“罗斯是球队中最好的点球手之一，也是踢点球的人选之一。”他说：“他很有信心，但不幸击中了横梁。他们（周围的其他球员）鼓励他有信心进球。期望很高。他们试图使他处于最佳状态。希望下次能打进。”
这场失利对兰帕德来说是一个巨大的失望，上周末他们信心大增地战胜了狼队。
然而，最大的担忧很可能是芒特的脚踝受伤，这使得状态良好的年轻中场在比赛开始不久就被迫离开了赛场。切尔西将在周末回到斯坦福桥面对与利物浦的苦战，失去芒特将是一个重大打击。
“这确实影响了比赛，我们知道他踢得有多好。”兰帕德承认：“他看起来很犀利。这是脚踝受伤，希望不会太严重。它需要在未来几天内进行评估。显然我们不应该输掉这场比赛。至少不应该输。我们有相当多的机会。然后是点球，我们错过了，我们必须保持警惕。还有很长的路要走。这是一个教训。这个级别的队伍会让你受伤。我看到利物浦今晚输了。这是欧洲冠军联赛，有很多艰苦的比赛。我们的年轻会让我们的道路变得坎坷不平，我们也会努力作出改变。但是我们需要强大起来，在周末和利物浦的比赛中做好准备。”