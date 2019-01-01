主帅批评是浮云 阿扎尔：只管踢好自己的球

切尔西在联赛杯半决赛中通过点球大战淘汰热刺晋级决赛，阿扎尔在本场比赛中回到熟悉的边路，表现出色。他表示对于萨里的批评并不在意，只会专注于自己的足球。

北京时间1月25日，今天凌晨结束的英格兰联赛杯半决赛次回合中，切尔西与热刺在常规时间90分钟内踢成2比1，两回合总比分2比2平，在随后的点球大战中，切尔西4比2淘汰热刺，挺进联赛杯决赛。

本场比赛中，吉鲁进入首发，阿扎尔终于回到了熟悉的边路。

在上周切尔西输给阿森纳后，萨里的战术收到外界的批评，认为他坚持让阿扎尔踢伪9号的打法浪费了比利时人的天赋，而萨里在回击这种批评时更是表示，阿扎尔是一名非常重要的球员，但他不是球队领袖。

阿扎尔在切尔西淘汰热刺后的心情显然非常不错，他在赛后接受采访时表示：“在一场艰苦的比赛后，能取得反弹总是很好的。”

“今天我们90分钟都踢得很好，上半场我们控制了比赛，对手抓住唯一的机会得分了。不过我们最终进入了决赛，因此今晚我们很开心。”

当被问及是否因为萨里的批评而感到生气时，阿扎尔说：“我不在意，我只是踢好我的球。教练说什么不要紧。我只是专注于我的足球，希望能为球队全力以赴。”

切尔西挺进联赛杯决赛后会面对卫冕冠军曼城，阿扎尔展望这场对决时表示：“曼城和利物浦是英超最好的球队，他们赢得了很多奖杯，但我们队也很棒。我认为大家各有50%的机会吧。”