主帅叹暂逃阴霾！转会窗关闭热刺“强留”主力

转会窗关闭，对于大多数英超球队来说是一件普通的事情，但对热刺绝非如此，主帅波切蒂诺终于可以踏踏实实地备战新赛季了。

周日的比赛中，虽然热刺率先取得两球的领先优势，却最终被阿森纳追平比分。没有拿到客场三分，但是波切蒂诺却有其他收获，至少转会窗口关闭了，暂时不用再担心球员离队。

英超新赛季与阿斯顿维拉的对阵中，热刺逆转对手取胜。此后，热刺又幸运地战平曼城，成为目前为止唯一一支阻止曼城全取三分的球队。而面对纽卡斯尔，热刺却又以0：1的比分输掉了比赛。在两场主场赛事中，埃里克森均未上场。球队后卫维尔通亨也同时缺席。球员的不确定因素也在影响着整支球队。

“也许这赛季球员们还没有达到最佳状态，”穆里尼奥如此评论。 “也许有些球员想要有所不同。”在本赛季如此不利的开局后，目前对于热刺来说最好的消息便是随着周一转会窗口的关闭，波切蒂诺可以开始对球队进行重新布局。

“我目前非常乐观，因为我们的球队可以重新找回真正的实力。在之前的三场比赛中，我们并没有展示出我们真正的状态，”热刺主教练波切蒂诺在酋长球场的赛后新闻发布会上承认。 “我们需要团队凝聚力。球队尚未稳定，这让我从赛季初第一天开始就非常郁闷。”

波切蒂诺表示，“最重要的一点就是所有队员要统一思想，要明确球队下一步应该如何努力。而接下来他们将会为球队投入百分之百的注意力，不再去想不同的事情而让球队的管理产生困难。”

与阿森纳的比赛中，正是埃里克森为球队攻入了首粒进球。而在此之前，由于埃里克森没有确定留队，他一度被主帅波切蒂诺放在替补席上。而赛季初球队不佳的战绩也从某种程度上说明了埃里克森对于球队的重要性。

转会窗口的关闭并不能解决热刺队的一切问题，而这些问题也许并不是热刺状态下滑的最大阻碍。如果说上赛季有欧冠比赛分心，这个赛季是球员转会的干扰，那么接下来，就是波切蒂诺来清除一切困难而带领热刺重新回归正轨的时候了。