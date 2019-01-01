主帅也受伤 勒夫因伤无缘两场德国队欧洲杯预选赛

勒夫的助教马库斯·索格将会带领德国队参加接下来的两场欧洲杯预选赛。

德国队主教练乔阿希姆·勒夫在一场“体育事故”中受伤，将缺席即将到来的2020年欧洲杯预选赛对阵白俄罗斯和爱沙尼亚的比赛。

德国足协证实勒夫的治疗进展良好，但医生建议这位59岁的主帅下个月休息。

勒夫的助理教练马库斯·索格和守门员教练安德里亚斯·科普克将接替勒夫参加6月8日对鲍里索夫的比赛，三天后德国队将作客爱沙尼亚。

尽管如此，勒夫仍计划在赛程中与他们以及球队领队奥利弗·比埃尔霍夫保持联系。

勒夫在德国足协的声明中说：“我现在感觉很好，但是我必须在接下来的四周里放松一下。”

“我和我的教练组保持着密切的联系，我们将在两场比赛前后保持密切的联系。马库斯·索格、科普克和奥利弗·比埃尔霍夫都有丰富的经验，我们将一起度过这短暂的休息。”

尽管勒夫缺席，比埃尔霍夫仍然相信一切都会顺利进行，所有的决定都会和他讨论。

他补充道：“最重要的是乔吉（勒夫）在几天内就会恢复健康，即使你知道他想去训练场，他也应该放松一下。”

“马库斯·索格和科普克都非常了解球队的运作程序和团队，无论如何，他们都和乔吉进行了密切的讨论。”

今年3月，德国队以3比2的比分客场战胜荷兰队，开始了C组的征程，他们决心要洗刷2018年世界杯的耻辱。

北爱尔兰在前两场比赛中都取得了胜利，暂时在这个小组中领先。