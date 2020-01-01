主场虫客场龙 前红军前锋：菲尔米诺的状态是个谜

这名巴西球员在险胜热刺的比赛中再次进球，但他仍然希望打进本赛季在主场的第一个联赛进球。

罗伯托·菲尔米诺在利物浦最近的一场比赛中再一次打进制胜球，但是约翰·阿尔德里奇说巴西人的状态仍然是一个“谜”，因为他正等待本赛季在安菲尔德的第一个英超进球。

前红军前锋阿尔德里奇告诉爱尔兰独立报：“这个赛季对我来说，罗伯托·菲尔米诺的状态是一个谜，他的进球又增加了一层混乱。菲尔米诺仍然在等待他在安菲尔德的第一个英超进球，在客场比赛中他的信心似乎完全不同。”

“他在利物浦本赛季对阵南安普顿、切尔西和水晶宫的比赛中打进了一些最重要的进球，他的进球也帮助利物浦赢得了俱乐部世界杯。”

“然而，当我本赛季在安菲尔德看到他的时候，他看起来就像一个严重跑调的球员，难以找回自信。”

“这是一个怪异的位置，因为他是这支不可思议的球队的重要组成部分，他在托特纳姆的进球让人印象深刻。”

“这是一个完全相信自己能力的前锋的结局，我怀疑如果同样的机会在安菲尔德降临，他很可能会搞砸。”

利物浦希望菲尔米诺能够在对阵曼联时打破他在安菲尔德的进球荒，而阿尔德里奇也在希望这支破纪录的球队提高他们的整体水平，并在英超联赛中冲向终点。

他补充道：“在过去的18个月里，你不会经常用‘马虎’这个词来形容这支利物浦球队，但是一些给热刺带来希望的防守失误，并不是你所联想到的一支在过去一年甚至更长的时间里以无情的效率取胜的球队。”

“在微弱领先的情况下，克洛普希望他的球队能比他们在下半场更好地控制比赛，在比赛的最后15分钟，如果孙兴慜和洛塞尔索抓住了机会，谁知道会发生什么。”

“本赛季利物浦比他们在英超的对手领先了几步，这给了这支球队一种光环和自信，这对他们取得统治地位至关重要。”

“现在他们必须确保完成任务，跨过终点线，在还有17场比赛的情况下，他们的目标是在英超联赛中保持不败。”

“这支利物浦所做的一切都是不常见的，我们本赛季看到他们在对阵所有争冠对手时的结果提醒了我们这一点。”