主场背靠背破门 格林伍德加入鲁尼吉格斯行列

这位青少年前锋在老特拉福德闪耀，他的主帅也注意到了他和其他前锋，他们在对阵纽卡斯尔的比赛中都有进球。

索尔斯克亚称赞了他的攻击力，尤其是18岁的格林伍德，他和队友拉什福德和马夏尔一起为曼联进球。

索尔斯克亚的红魔在第17分钟就落后，但随后又卷土重来。半场哨声响起时，他们以3-1领先，前锋线的每个队员都进了球。在中场休息后不久，马夏尔再进一球。

格林伍德现在在本赛季的所有比赛中都有8个进球，只有杰登·桑乔作为一个青少年在欧洲五大联赛中有更多的进球。

他的主帅，一个著名的老特拉福德的射手，很快赞扬了这个年轻人，以及他的队友们。

“梅森（格林伍德）是一个很好的前锋。”他说：“你知道他命中目标的次数会更多。他射门的方式很好，不管发生什么他都很淡定。”

“当我们能得到今天的空间时，对方很难对付他们三个人。这些小伙子们永远不会放弃，俱乐部知道在比赛临近结束时，我们可以在落后的情况下拿回一分甚至是三分。”

格林伍德现在已经在背靠背的主场比赛中进球了，这是曼联继吉格斯、鲁尼和马切达之后的第四位做到这一点的青少年球员。

他最近的良好状态正好与保罗·博格巴的复出相吻合。这名法国中场没有首发，但是他的身体状况足以让他在中场休息的时候出场，他已经错过了曼联最近11场比赛中的10场。

索尔斯克亚说他的恢复已经步入正轨，他希望球队最昂贵的球员能够继续进步。

“现在对他来说还为时过早，他已经缺席了很长一段时间，但是他必须习惯回到大的球场上，”他继续说道：“我们踢了一些五人足球，但是没有其他21人在场上，他会变得越来越好。”

曼联的下一场比赛将在周六对阵伯恩利，索尔斯克亚称节日期间的赛程拥挤是“不公平的”。