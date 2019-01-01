主场气氛很关键 瓜帅呼吁曼城球迷燥起来

曼城将在北京时间周四凌晨的欧冠四分之一决赛次回合中主场迎战热刺，主帅瓜迪奥拉希望蓝月亮球迷能够营造出火热的主场氛围，为球队加油助威，以此展现他们对欧冠冠军的渴望。

北京时间4月17日，欧冠四分之一决赛次回合在明天凌晨将继续上演，一场英超内战将在伊蒂哈德球场展开，曼城主场迎战热刺。首回合中，曼城客场0-1不敌热刺，回到主场，瓜迪奥拉的球队希望在主场球迷面前逆转晋级欧冠半决赛。

然而，在四分之一决赛次回合即将开战之前，曼城仍没有售出全部门票。主帅瓜迪奥拉为比赛时的主场气氛感到担心。

“我希望在对阵热刺比赛时的球场气氛能和我们在联赛中对阵利物浦时一样，”瓜迪奥拉说。“这样的效果对我来说就够了，或者说更加有利，我们需要这种激励。”

“球迷们需要为球员们做到这一点，在过去20个月里，他们一直为所取得的成就感到骄傲，但他们也是普通人，他们在比赛中也有需要球迷支持的时刻。”

“进入欧冠四分之一决赛，没有球迷们的支持，我们无法晋级。我对即将到来的比赛充满期待，我很想看一看球迷们到时候会有什么样的反应，我真得很好奇。”

“我在以往执教过程中曾多次带队进入欧冠四分之一决赛、半决赛，每次主场球迷都能给予无与伦比的支持，我们迫切需要这种支持。”

“我希望看到不仅仅是球员们想要晋级半决赛，更想看到球迷们也有这样的渴望。”