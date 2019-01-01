主场意外落败 图赫尔对大巴黎的不足感到失望

巴黎的主教练对他的球队在意外失利比赛中的表现并不满意。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯-图赫尔批评了他的球员们在法甲主场0 - 2输给兰斯上的糟糕表现。

周三，来自哈桑·卡马拉和布拉耶·迪亚的进球为兰斯在王子公园球场带来了意外的胜利，巴黎圣日耳曼只得收获本赛季的第二场失利。

巴黎圣日耳曼在七场比赛后仍然是积分榜榜首，但仅仅因净胜球差领先于排名第二的对手。

这场失利给人留下的印象并不深刻，这是自2018年5月以来他们首次在法甲主场失利，其中维持了22场比赛。

他说：“我对我们的表现感到失望。”

“穿着巴黎队服在帕洛阿尔托公园踢球总是很特别的，而且确实表现得不够好。”

“最初的10分钟，也许15分钟进行得很顺利，但接下来的每一分钟都变得越来越糟。”

“我们没有展示出我们有能力做什么，所以失败是应该的。”

巴黎圣日耳曼缺少了德雷克斯勒、卡瓦尼、姆巴佩和租借来的伊卡尔迪的进攻能力，他们都因伤缺阵，而维拉蒂被停赛。

图赫尔对首发阵容做了五次调整，他轮换了受伤的阵容，PSG缺乏节奏和创造力，而在最后0进攻端，内马尔的肩上背负着巨大的动力。

这位巴西前锋在法甲联赛中为巴黎圣日耳曼队连续1-0获胜出力，但在昨天的比赛中并没有进球。

然而，尽管结果如此，图赫尔还是为他在对阵兰斯的比赛中对首发阵容做了很多改变的决定进行了辩护。

“我不后悔，因为我必须管理我的球队，我们缺少球员。之后就更容易分析了。”他说。

“我们必须做出决定，我已经做出了决定。这些都是结果，但我不认为我们输掉比赛是因为我们换了太多球员。更多的是因为我们打球的方式。”

“我们在逻辑上失败了，因为兰斯比我们更接近最佳形状。

“我对我们的表现感到失望，但我们总是在一起，我们在失败中仍然团结一致。”