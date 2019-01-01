主场小胜别得意 迪帅警告队员提防客场之旅

罗马主帅迪弗朗西斯科认为，虽然在欧冠1/8决赛首回合较量中击败了波尔图，但给对手留下了一个客场进球，会让罗马在客场遭遇凶猛反击。

根据意大利媒体Football-Italia的消息，罗马主帅迪弗朗西斯科教练在球队2-1击败波尔图后表示，他们会在客场遭遇到对手的强力反击。

在比赛中，扎尼奥洛6分钟内为罗马梅开二度，但他们却被波尔图队扳回1分。

迪弗朗西斯科着重提到了这一点：“我觉得真的很可惜，因为这场比赛小伙子们表现得真的很稳定，我们创造了非常多的机会，而后防线几乎没有犯错。”

“唯一的遗憾就是没有以2-0结束，所以我们下一场一定会遭到波尔图的凶猛反击，但是如果我们持续今天的表现，就可以晋级。”

这位罗马主帅说：“我们必须要让小伙子们加速成长，我们拥有扎尼奥洛这样有着巨大才能的球员，很高兴他可以在这里。”

1-7惨败给佛罗伦萨后，罗马最近3场2胜1平，找回了比赛的状态，迪弗朗西斯科说：“我很高兴大家的调整，有一些球员不太适应433，但他们也表现得很好，切断了布拉希米的传球。”

“我就是一名中场球员，我知道打这个位置多困难，你必须要在进攻端和防守端都有很稳定的发挥，才能够帮助到球队。”

迪弗朗西斯科最后强调：“在波尔图的主场，我们会遭遇到很大的困难，必须要做好心理准备。”