主场丢掉更多积分 马奎尔坚称曼联有所进步

在与阿斯顿维拉令人失望的平局后，这位英格兰后卫试图对红魔的英超排名保持乐观。

根据马奎尔的说法，尽管周日被阿斯顿维拉2-2逼平，曼联正在朝着正确的方向前进。

索尔斯克亚的球队在老特拉福德浪费了2-1的领先优势，汤姆·希顿的乌龙球和维克托·林德洛夫的头球你赚了杰克·格里利什的进球后的场上局面。

泰隆·明斯在第66分钟的进球确保了维拉带着一分离开了曼彻斯特，这是曼联33年来最糟糕的赛季开局。

在14场比赛之后，红魔在积分榜上排名第九，并且距离第四名的切尔西已经有8分的差距了。

曼联到目前为止只取得了四场胜利，如果结果不能迅速改善的话，他们注定要连续第二年错过冠军联赛。

然而，价值8000万英镑(1.03亿美元)的夏季签约球员马奎尔认为，球队最近取得了显著的进步，紧张的情绪和未能利用好自己的统治地位是他们最近受挫的主要原因。

这位英格兰中后卫已经把周三主场对阵托特纳姆的比赛看作是一个绝佳的反弹机会，赛后他告诉记者:“作为一支球队，我们在进步，但我们想要进步更多。”

“没有在主场赢得比赛是令人失望的。我们很生气，但我们需要做得更好，周三(主场对阵穆里尼奥的托特纳姆热刺)给了我们一个改正的好机会。

“他们进了第一个球后，我们的表现很差。它给了我们一些打击让我们紧张不安。”

“在取得领先后马上丢球是令人失望的。我们在下半场的大部分时间都占据了优势。”

曼联上周在布拉莫尔巷3-3战平谢菲尔德联，下半场的反攻被麦克伯尼的扳平后变得毫无意义。

索尔斯科亚的队员们在对阵维拉的比赛中也犯了同样的错误，马奎尔抱怨客队在梦幻剧场的得到的机会太多了。

“特别是作为一名后卫，这很令人沮丧。他告诉MUTV。在过去的两场比赛之前，我们并没有失去太多的机会和进球，之后我们又丢了5个球。锋线也打进了五个球，而我们最后只拿到了2分。”

“这很令人失望，尤其是作为一名后卫。这是我们需要努力的地方，但今天我们并没有失去很多机会。杰克打进了一个世界级的进球，第二个进球来自于定位球，我们需要加强这方面的训练。”

然而，马奎尔确实觉得曼联在进攻区域看起来很有威胁，并且最终很不幸的没有在对阵升班马球队的比赛中打进更多进球。

“我觉得每一次我们在下半场向前推进，我们都会进球，”他补充道。“我们给他们带来了很多问题。安东尼(马夏尔)有一个很好的机会，有时候进球需要一些运气。”

“这就是今天发生的事情，但是，就像我说的，上半场不够好。下半场比较好，但是在老特拉福德的平局让人失望。”