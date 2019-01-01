主场不稳 AZP：切尔西需要在斯坦福桥找回尊重

在节礼日主场0-2输给南安普顿后，切尔西队长想要让斯坦福桥再次成为一座堡垒。

塞萨尔·阿兹皮里奎塔表示，在节礼日0-2输给南安普顿后，切尔西需要重新在主场找回对手的“尊重”。

尽管在上周末客场战胜热刺的比赛中士气高涨，但兰帕德的球队却输掉了他们在英超联赛近七场比赛中的第五场失利。奥巴费米和雷蒙德的进球使得蓝军被在降级区附近的对手击败。

切尔西在过去的5场主场比赛中已经输掉了3场，这是一个令人担忧的趋势，与兰帕德作为球员时斯坦福桥成为顶级联赛中最艰难的客场相比，这是一个很大的差距。

赛后，切尔西队长阿兹皮里奎塔说：“在过去的几场主场比赛中，我们都没能取得进球或胜利，如果我们想要保持稳定，保持我们想要的状态，这将是一个大问题。”

“球迷们希望我们有好的表现并取得好成绩，而我们却没有做到这一点。的确，我们在主场面对的球队有时会比他们在主场更靠后，（在客场）我们可以找到更多的空间。但这取决于我们找到方法。”

“上半场我们射正了一次。在下半场我们把球踢进了禁区，我们过掉了一名后卫，但是我们没有找到禁区内的人，或者我们没有创造进球的机会。我们正在使自己陷入困境。”

“我们需要找到一种稳定性，一种可以在主场或客场对阵任何球队的状态。我们知道英超联赛的每一场比赛都很艰苦。”

“当对方看到你在主场丢分时，他们会更有信心。我们必须在国内恢复这种尊重。”

切尔西现在面临背靠背的客场比赛，首先是对阿森纳，然后是对布莱顿。

当被问及对未来几场比赛的展望时，阿兹皮里奎塔说：“当你输掉一场比赛时，你希望尽快恢复。我们必须在两天后找到解决办法。我们必须有所反应，但我必须澄清，我们不可能整个赛季都上下起伏。”

“关键是我们要在下半赛季找回我们的稳定，找回主场的稳定，保持全队的成长。”