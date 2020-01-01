主场上半场连丢三球 曼联又破22年尴尬新纪录

红魔在主场对阵曼城的前45分钟比赛中表现平平。

曼联在老特拉福德的上半场表现是22年多来最差的，他们在联赛杯半决赛第一回合1-3输给德比对手曼城。

周二晚上，红魔在半场哨声吹响时以0-3落后，这是他们自1997年5月对阵米德尔斯堡以来首次在主场上半场丢三球。

第17分钟，贝尔纳多·席尔瓦一记漂亮的远射让曼城领先。

曼联继续试图用反击威胁曼城，但是客队在比赛中很快取得了绝对的领先。

第33分钟，贝尔纳多·席尔瓦的直塞让马赫雷斯形成单刀，马赫雷斯过掉德赫亚后将球踢入空门。

红魔的噩梦在6分钟后变得更加糟糕，在曼城的反击中，凯文·德布劳内的射门被德赫亚扑出后，回防的安德烈亚斯·佩雷拉不慎打进乌龙球。

索尔斯克亚的球队在下半场取得了不错的表现，拉什福德扳回一球，但是1月29日在阿提哈德球场的第二回合仍然面临着一场艰苦的战斗。

最近15支球队在联赛杯杯半决赛的第一回合客场获胜的球队都晋级了决赛。

对瓜迪奥拉来说，这是一场重要的胜利，去年12月，曼城在主场被曼联2-1击败。

他们上半场的表现标志着瓜迪奥拉治下的曼城第13次在半场结束时至少领先3球。托特纳姆热刺是在这段时间内排名第二的英格兰球队，但热刺只完成了四次。

这也是曼城在他们同城对手主场取得的另一个强劲的结果，蓝月亮在过去10场作客梦剧场的比赛中赢了7场，与他们之前42次造访老特拉福德的赢球次数一样多。

如能晋级决赛，这将会是曼城连续第三次夺得联赛杯冠军，也是近五个赛季中的第四次。