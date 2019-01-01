主动揽责 克洛普：张伯伦没踢好是我的错

利物浦主帅承认他让这名26岁的边锋在对切尔西的比赛中首发是个错误。

尤尔根·克洛普赞扬了罗伯托·菲尔米诺的独特能力，他承认在欧洲超级杯战胜切尔西的比赛中首发张伯伦是个错误。

张伯伦在伊斯坦布尔的比赛中先发左路，但在中场休息时被巴西国脚菲尔米诺换下。

这位前阿森纳中场球员在4月份才从严重的膝伤中复出，在利物浦开始了令人印象深刻的生活后，他仍然在努力恢复。利物浦在2-2战平切尔西后，在点球大战中以5-4取胜。

克洛普承认他让张伯伦首发的决定是个错误，但是他支持这位32次入选英格兰国家队的国脚再次找回最佳状态。

“我没有对Ox说太多，我觉得没有必要。对于Ox来说，拥有这些上场时间是非常重要的，这是一个他可以发挥的位置。”他在新闻发布会上说：“他可以踢得比以前好得多，但事实就是这样，在长期受伤之后，你必须找回节奏。在训练中已经有了，现在在比赛中他有很好的时刻，但当然对他的质量来说还不够。事情不是这样的。我知道这是一场非常激烈的比赛，所以很明显我们必须做出这样的决定，因为我们不想让他通过，我们想给他机会去表现，如果你想的话。在那种情况下，这显然不像我们希望的那样可能，但那是我的错误，而不是他的错误，因为我做出了这个决定。”

菲尔米诺上场后产生了巨大的影响，他帮助萨迪奥·马内扳平比分，并在加时赛中再次助攻马内反超。

克洛普称赞了巴西前锋，尽管他坚持认为中场进攻位置很有深度，但德国人承认菲尔米诺扮演的角色无人能及。

“菲尔米诺非常重要，但是萨迪奥·马内也能胜任这个位置。奥里吉在那个位置打得非常好。他们都是不同的，他们都有不同的优势，但我认为今晚当对手从比赛中学习并习惯了你所做的，那么你能做出改变是很重要的，这是一个很大的改变，因为博比和世界上其他球员都不一样，可能在那个位置上，这对我们帮助很大。对他来说，这是非常非常激烈的。这不是他打80分钟的计划，现在他不得不打。你知道这对他来说很难，他几乎没有季前赛，一周后就上场了。这对我们来说是一个小问题，这是我们的第三场比赛，在季前赛结束后，我们必须竭尽全力才能取得胜利。我们知道我们需要改进很多东西，但很多东西都很好……我们可以踢得更好，我们会踢得更好，但今晚我们只是为了赢球，我们做到了。我们再次找到了赢得比赛的方法，这非常非常重要，感觉非常重要，我真的很高兴。”