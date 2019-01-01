为阿瑙报价球队竟是上港 千万年薪令球员与球队互撕

《卫报》披露，为阿瑙托维奇报价3500万的中超球队是上海上港，球员本人希望西汉姆可以接受报价放其离队。

据英国媒体《卫报》报道，报价3500万英镑求购西汉姆联前锋阿瑙托维奇的中超球队已浮出水面，这家俱乐部正是上赛季中超冠军上海上港。

此前，西汉姆联在收到报价后，球队认为阿瑙托维奇是队中的重要球员，拒绝放其离队。但阿瑙托维奇的经纪人哥哥兼经纪人丹尼尔表示球员愿意到中超踢球。

丹尼尔在接受TalkSport采访时说：“西汉姆只花了2000万镑就买下了阿瑙托维奇，这放到现在的转会市场上算不上什么。他们买来阿瑙托维奇是为了帮助球队保级，而球员也做到了。阿瑙托维奇也获得了俱乐部的荣誉：最佳球员、赛季最佳引援、赛季最佳球员这些奖项。”

“现在西汉姆收到了一份很好的报价，这接近于当时转会费的两倍。阿瑙托维奇现在希望尝试新的环境，想要冲击冠军。这就是他的想法。他非常希望西汉姆联可以接受中国的报价。”

随后，西汉姆联的官推也发布了一则声明称：“阿瑙托维奇目前与球队还有合同，希望他尊重这份合约，他是球队的非卖品。”

《卫报》透露，上海上港已经为阿瑙托维奇开出4年4000万英镑的合同，这相比他目前9万镑的周薪有着巨幅提升。

另外，西汉姆联拒绝出售这名奥地利高塔是由于球队很难在冬窗期找到合适的替代人选。而且阿瑙托维奇的转会合同中还有二次转会分成条款，斯托克城可以拿到球员下次转会费20%的费用。

29岁的阿瑙托维奇拥有1米92的身高，身体条件出众，他的头球、控球技术较为突出，可以胜任中前场多个位置。本赛季，他为铁锤帮出场17次，打入6个进球并送出2次助攻。他的合同将在2022年到期。