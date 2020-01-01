为退役做准备 卡西利亚斯将竞选西班牙足协主席

这位世界杯冠军已经确认他将挑战路易斯·鲁比亚莱斯的角色，这位标志性的门将即将挂靴。

皇家马德里传奇球星伊克尔·卡西利亚斯透露，他将竞选西班牙足协主席，而这位标志性门将正准备退役。

这位38岁的世界杯冠军门将准备挂靴了。自2019年春天遭遇严重的健康问题以来，他一直留在葡萄牙波尔图。

现在，卡西利亚斯正在为他的场外职业生涯做准备，他打算挑战路易斯·鲁比亚莱斯，争取对西班牙足协的控制权。

其他球队

卡西利亚斯在推特上宣布了他的新事业：“我们以最大的尊重和决心来争取候选资格。”

“23000多名选民在公平和透明的选举中等待着我们。大会成员将作出决定。”

卡西利亚斯补充道：“我已经把我的决定告诉了波尔图主席，我想向他们表达我最深的谢意。”

卡西利亚斯的目的是要恢复现在西班牙足协主席鲁比亚莱斯和与他不和的西甲主席特巴斯之间破裂的关系。

他可以期待吸引大量的支持，以在球场外发挥重要的作用。

作为西班牙国家队的队长，他帮助球队获得了世界杯的荣誉和两次欧洲杯的冠军。

卡西利亚斯在俱乐部层面也收获了令人羡慕的奖牌，包括五次西甲冠军和三次欧冠冠军。

那些曾经和他并肩作战的球员很可能会加入他的战斗，但是巴塞罗那传奇球员卡尔斯·普约尔说他还没有和卡西利亚斯讨论过合作的可能性。

他告诉《马卡报》：“我在推特上看到了一些东西，我也读到过我和他在一起的消息，现在我可以告诉你，我还没有和伊克尔说过话。”

“伊克尔是我的朋友，如果他打电话给我，我会听的；另一件事是加入他。我也是巴塞罗那的朋友；他们打电话给我，但我没有加入。”

“在这些位置上你必须说服人们，因为这是一项重大责任。这取决于每个人能否参与到关键时刻。”