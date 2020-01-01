为进军前四助力 拉什福德：赛季结束前回到球场

这位英格兰国脚正面临着背部双重应力性骨折而带来的困扰，但他坚称自己将在2019- 2020赛季结束前恢复健康。

曼联前锋马库斯·拉什福德坚称他将在本赛季内再次上场，尽管主教练索尔斯克亚表示他的赛季可能报销。

在与狼队的足总杯第三轮重赛中，拉什福德的背部遭受了双重应力性骨折。

随后有报道称这位英格兰国脚不太可能在三个月内恢复健康，直到周二索尔斯克亚透露队内的头号射手可能已经在2019- 2020赛季上演了最后一次比赛的表现。

当被记者问及拉什福德是否会在本赛季复出时，这位挪威教练说：“马库斯将会得到他所需的康复时间，无论多久。当他受伤的时候，我们不会让他去冒险。”

这在曼联球迷中引起了恐慌，因为拉斯福德正在经历他年轻的职业生涯中最好的一个赛季。

这名22岁的球员在本赛季31场比赛中打进19球，其中包括14个英超进球，这让他第一次可以参与金靴奖的竞争。

他被迫在场边养伤的时段注定要毁掉了这个梦想，但是拉什福德自己也谈到了他的健康状况，他相信他仍然会在曼联取得英超前四的过程中发挥作用。

“我将在赛季结束前回来，希望能帮助我的球队进入前四，”他在Twitter上回应道。

拉什福德的言论也会减轻英格兰球迷的担忧，此前索尔斯克亚的言论让人们担心这位前锋可能会错过今年夏天的欧洲杯。

最近几周内，加雷斯·索斯盖特已经有三名主力前锋受伤，哈里·凯恩在接受了腿筋手术后将缺阵到4月份，而塔米·亚伯拉罕在周二对阵阿森纳的比赛中脚踝受伤。

虽然现在还不知道亚伯拉罕的伤势有多严重，索斯盖特可能只剩下斯特林、桑乔和威尔逊作为他在三月对阵意大利和丹麦的友谊赛时的健康的前锋。

南安普顿球星丹尼·英斯，本赛季已经追平了拉什福德的14个英超进球，现在又有消息称他将被召入国家队。

与此同时，曼联正在考虑他们在一月转会窗口的最后几天的选择，因为他们正在寻找一个短期的解决方案来弥补拉什福德的缺席。

安东尼·马夏尔、丹尼尔·詹姆斯和梅森·格林伍德仍然是俱乐部唯一的一线队的进攻球员，尽管马夏尔在他们总共170场英超比赛中占了130场的出场数据。