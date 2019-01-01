为菲尔米诺找替补 红军有意免签克鲁泽

据报道，利物浦正在与德国豪门拜仁慕尼黑争夺云达不莱梅前锋马克斯·克鲁泽。

31岁的马克斯·克鲁斯是利物浦引援清单上的新名字，他很可能是一个有吸引力的提议，因为他的合同到期，可以免费得到。

据了解，克洛普希望在下个赛季前为球队增加一名左后卫和一名替补前锋，莫雷诺和斯图里奇都有可能离开。

据德国体育1台报道，利物浦已经询问了这位本赛季在云达不莱梅36场比赛中打入12球助攻14次的射手。

这名前锋三年前从沃尔夫斯堡转会到云达不莱梅，但他将在今年夏天离开德国西北部。

利物浦对克鲁泽很感兴趣，并且正在“和他谈话”，但是这名前锋已经确认了他在六月合同期满后离开不莱梅的意向。

首席执行官弗兰克·鲍曼在俱乐部网站上表示:“我们一直强调，我们希望继续与马克斯合作。然而，三年后，他决定寻求新的挑战。”

报道称，克鲁斯看中了一份最终合同，正在寻找一份“年薪七位数”的合同。

因此，900万欧元的年薪相当于每周15万英镑左右，考虑到不需要支付转会费，克洛普很可能满足这一要求。

克洛普也很清楚这名球员很享受本赛季早些时候不莱梅的比赛。

“只要我有时间，我就喜欢看多特蒙德的比赛，因为我仍然和他们保持着联系，”克洛普告诉DAZN：“我也喜欢看不莱梅比赛，还有美因茨——我和他们的联系还很紧密。我也认为他们在桑德罗·施瓦茨手下踢球的方式令人印象深刻。”

利物浦将面对拜仁追逐克鲁斯，克鲁斯并不是一个彻头彻尾九号，但他可以回撤得很深，作为一个“组织者”——一个罗伯托·菲尔米诺理想的替补。

拜仁已经联系了这名球员，他们正在寻找罗伯特·莱万多夫斯基的替补，但目前还不确定德甲冠军是否准备满足克鲁泽的合同要求。

四月，德国天空电视台声称热刺主帅波切蒂诺和国际米兰都对克鲁泽表现出了极大的兴趣。