为菲尔米诺叫好 罗伯逊：我们需要他的影响力

巴西人在周六对纽卡斯尔的比赛中替补出场后贡献了两次助攻。

安迪·罗伯逊赞扬了罗伯特·菲尔米诺在周六帮助利物浦3:1战胜纽卡斯尔的比赛中所发挥的关键作用。

上半场结束前，巴西前锋费尔米诺替补出场，为马内和萨拉赫提供助攻，帮助这英超领头羊从比赛早早失球的逆境中恢复过来。

菲尔米诺在国际比赛日参加了巴西队在美国的两场友谊赛之后，主教练克洛普曾打算让这位首发球员休息一下。

但在比赛进行到第37分钟时，由于奥利奇脚踝扭伤被迫立场，双方比分为1-1。

安迪·罗伯逊再次成为了球队的关键人物，纽卡在第7分钟首开纪录后，红军将纽卡斯尔的机会限制在非常有限的范围内，他对一位队友在最后3分钟的努力大加赞赏。

左后卫罗伯逊在他的俱乐部网站上说：“我们对奥利奇的受伤下场感到很失望，希望这不是很严重，但他当时不得不下场。”

“但是让博比上场总是一个不错的替补。”

“很明显，他在国际比赛后回来晚了，教练决定让他坐在板凳上。”

“当他上场的时候，他展示了他的水平，很可能有三到四次助攻。他的影响力很大，这正是我们所需要的。幸运的是，我们拿到了三分。”

这场胜利使利物浦比排名第二的曼城高出5分，后者在诺维奇城以2-3落败。

红军现在把他们的注意力转移到本周对阵那不勒斯的客场欧冠揭幕战比赛上，这是他们在月底前四场比赛中的第一场。

罗伯逊说：“就我们所习惯的情况而言，8月份是放松的，但9月份又回到了繁忙的日程上来。”

“冠军联赛将于周二开始，我们将在周一乘坐飞机。”

“所以这一切都是关于恢复，我们需要适当的恢复，我们需要为周二的比赛做好准备。

“九月是繁忙的季节。我们需要熬过枪林弹雨，得到我们需要的结果。”