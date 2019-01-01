为求尽快执教纽卡斯尔 布鲁斯向谢周三辞职

史蒂夫·布鲁斯已经辞去谢菲尔德星期三的主教练一职，以加快他转会纽卡斯尔的步伐。

现年58岁的布鲁斯在周一上午递交了辞呈，并将与助手史蒂夫·阿格纽和斯蒂芬·克莱门斯一起离开。

此举将为布鲁斯本周晚些时候执掌圣詹姆斯公园铺平道路。

周三，纽卡斯尔被要求赔偿500万英镑，而纽卡斯尔只希望赔偿100万英镑左右。

这推迟了转会的时间，谢周三采取了强硬的态度，布鲁斯别无选择，只能申请要求转会。

这是这个混乱的夏天的最新转折，纽卡斯尔球迷对老板阿什利的失望达到了顶峰。

当贝尼特斯的合同在6月底到期时，他们看到贝尼特斯离开了，尽管他们相信他们可以在最后一分钟留住他。

他们也失去了上赛季的头号射手萨洛蒙·隆东，他现在回到了西布朗。第二射手阿约泽·佩雷斯以3000万英镑的价格卖给了莱斯特城。

布鲁斯的任命遭到了广泛的失望，包括阿尔特塔，维埃拉和马丁内斯在内的一大批候选人都拒绝了纽卡斯尔的邀请。

球迷们正在组织抵制对阿森纳的首场比赛，许多人声称已经取消了他们的季票。

布鲁斯不太可能在本周三对阵狼队之前被任命加入纽卡斯尔在中国的球员队伍。

塞巴斯蒂安·舍尔是最近一名与转会有关的球员，据说AC米兰对此很感兴趣。

纽卡斯尔是今年夏天唯一一家尚未签下新球员的英超俱乐部。