为枪手锋线叫好：奥巴梅杨如C罗 拉卡泽特是最棒

这名从皇家马德里租借而来的中场球员很喜欢在北伦敦枪手队中前锋身上看到的东西。

达尼·塞巴洛斯把奥巴梅扬比作C罗，但是阿森纳的这名租借球员认为拉卡泽特是酋长球场最好的球员。

谈到令人生畏的前锋，枪手储备充足。

自从从多特蒙德加盟以来，奥巴梅扬一直是他们最有力的进攻武器，上赛季他获得了英超金靴奖。

本赛季他再次在进球榜上领先，四场比赛中攻入三球，在北伦敦继续保持着高产的进球率。

曾亲眼目睹罗纳尔多在皇家马德里的精彩进球的塞巴洛斯对加蓬人的表现印象深刻，并赞扬了埃梅里所拥有的锋线火力。

这位西班牙租借球星告诉《卫报》：“我们拥有一支非常优秀、紧凑的球队，而这三名前锋真的很重要。”

“你可以把奥巴梅扬和在马德里时期的克里斯蒂亚诺做个比较，因为他的站位离球门很近，而他的目标就是进球。他对我们很重要，很重要。”

“佩佩非常直接。对我来说，拉卡泽特是最好的球员——他完全理解比赛，如果他在100%的状态下的话，他会带给我们很多。”

“把所有的球员放在一起肯定让主教练头脑发热。我不认为教练在四场比赛中使用了同样的首发，这让我们保持警惕。”

塞巴洛斯是埃梅里在首发阵容中寻找的另一个创造性的影响。

这位23岁的球员引起了人们的注意，并被拿来与他的同胞、枪手传奇桑蒂·卡佐拉相提并论，他承认自己在英格兰再次享受着足球。

他补充道：“我爱这座城市，我爱英超联赛，也爱阿森纳。我非常非常高兴能成为这个伟大俱乐部的一员。”

“我几乎没有注意到皇马和阿森纳在规模上有什么不同。球迷们非常热情，他们很热爱球员。”

“这更容易适应，因为他们让你觉得你一直都存在于这家俱乐部。我喜欢每个人对待我的方式。他们对我很有信心。”

阿森纳将在国际比赛日之后重返联赛赛场，他们将在周日客场挑战沃特福德。