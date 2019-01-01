为时已晚 拜仁主席亲承：放走克罗斯可能是个错

这家德国俱乐部在2014年卖掉了帮助德国队赢得巴西世界杯冠军的中场球员。

拜仁慕尼黑主席赫内斯承认，2014年将托尼·克罗斯出售给皇家马德里可能是个错误。

这名德国国脚在与德甲豪门的续约合同谈判破裂后，以2500万欧元的价格被卖给了伯纳乌，此前他曾帮助国家队在巴西世界杯举起大力神杯。

自加盟皇马以来，他已经赢得了许多重要的奖杯，包括2016-18赛季连续三年欧冠冠军以及2017年西甲联赛的冠军。

今年5月初，他与皇马续约至2023年，这巩固了他作为齐达内最信任的副手之一的地位。

但在德国导演曼弗雷德·奥尔登伯格执导的一部新电影中，拜仁主席赫内斯对克罗斯如此轻易地被允许离开表示遗憾。

“一个机构有时必须做出艰难的决定。”赫内斯说，“这是一个艰难的决定，也许是错误的决定。”

在这部电影中，这位29岁的球员表达了他自己的感受，为什么他觉得在他最强大的时候离开拜仁最符合他的兴趣。

“我经常被告知我有多棒，我做的每件事都是对的，但我没有上场一球。”克罗斯说。

这部名为《克罗斯》(Kroos)的电影将于6月30日首映，片中也有前德国国脚和国内知名球员。

前中场球员马蒂亚斯·萨默在1986年至1997年间参加了74场国际比赛，其中包括代表前东德出场的21场，他称克罗斯是“德国足球史上最伟大的指挥家之一”。

克罗斯在2018年被一组记者评选为德国足球先生，尽管他也是在俄罗斯世界杯上未能卫冕成功的那支德国队中的一员。

德国队在小组赛中垫底就被淘汰，这位德国人在德国队的所有三场比赛中都有出场，不过他确实是德国队在本届世界杯上唯一的亮点，在伤停补时阶段任意球得分，帮助德国队2:1战胜瑞典。